Скарлетт Йоханссон высказалась против политкорректности на кастинге

"Лично я считаю, что в идеальном мире любой актер должен иметь возможность играть любую роль, и искусство во всех его формах должно быть свободно от политкорректности", - пояснила Йоханссон.

В прошлом году обладательница премии "Оскар" оказалась в центре скандала из-за кастинга на проект Rub & Tug, в котором ей предложили сыграть мужчину-трансгендера. Резко отрицательная реакция общественности вынудила актрису отказаться от предложения. В 2016 году Йоханссон раскритиковали за главную роль в фильме "Призрак в доспехах" по одноименной манге. Фанаты аниме посчитали, что ее должна была сыграть японская актриса.