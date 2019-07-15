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РИА Новости
Культура

Скарлетт Йоханссон высказалась против политкорректности на кастинге

Вчера, 13:17
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© AP Photo / Invision/Evan AgostiniАктриса Скарлетт Йоханссон на премьере фильма "Призрак в доспехах"
Актриса Скарлетт Йоханссон на премьере фильма Призрак в доспехах
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Актриса Скарлетт Йоханссон выразила свое мнение по поводу политкорректности во время проведения кастингов, сообщает Variety.
"Лично я считаю, что в идеальном мире любой актер должен иметь возможность играть любую роль, и искусство во всех его формах должно быть свободно от политкорректности", - пояснила Йоханссон.
По ее мнению, сейчас киноиндустрия отдает предпочтение белокожим людям, "чей социальный пол совпадает с биологическим".
В прошлом году обладательница премии "Оскар" оказалась в центре скандала из-за кастинга на проект Rub & Tug, в котором ей предложили сыграть мужчину-трансгендера. Резко отрицательная реакция общественности вынудила актрису отказаться от предложения. В 2016 году Йоханссон раскритиковали за главную роль в фильме "Призрак в доспехах" по одноименной манге. Фанаты аниме посчитали, что ее должна была сыграть японская актриса.
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КультураКино и сериалыНовости культурыСкарлетт Йоханссон
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