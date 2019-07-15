Овощная корзина на Украине с января подорожала на 52 процента

"Если раньше я указывал, что лук был безусловным лидером роста стоимости как за пятилетку, так и за последний год, то с начала 2019 года в лидеры вырвался картофель. Картофель за первое полугодие подорожал в 2,2 раза", — написал Дорошенко на своей фейсбук-странице.