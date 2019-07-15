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РИА Новости

Овощная корзина на Украине с января подорожала на 52 процента

Вчера, 12:04
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© РИА Новости / Евгений БиятовПрофилактикой является отказ от вредных привычек. Питание с уклоном в сторону нежирной пищи
Профилактикой является отказ от вредных привычек. Питание с уклоном в сторону нежирной пищи
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. С начала этого года цены на овощи в магазинах на Украине увеличились вдвое, сообщил гендиректор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
Так, за первое полугодие овощная корзина, в которую входят свекла, капуста, картофель, морковь и лук, подорожала на 52 процента: с 56,6 гривны (2,19 доллара) до 86 гривен (3,33 доллара).

"Если раньше я указывал, что лук был безусловным лидером роста стоимости как за пятилетку, так и за последний год, то с начала 2019 года в лидеры вырвался картофель. Картофель за первое полугодие подорожал в 2,2 раза", — написал Дорошенко на своей фейсбук-странице.

В частности, по данным исследования ассоциации, морковь подорожала на 85%, свекла — на 83%, картофель — на 78%, лук — на 15%, а капуста — на 11%.
При этом Дорошенко отметил, что за тот же период минимальная зарплата на Украине выросла на 12,1%, средняя пенсия — на 11,1%, средняя зарплата — на 11%, а инфляция составила 3,6%.
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