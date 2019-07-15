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РИА Новости

Более 50% россиян не поддерживают запрет телефонов в школах, показал опрос

Вчера, 12:02
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© Depositphotos / Andrey_KuzminУчитель забирает мобильный телефон на уроке
Учитель забирает мобильный телефон на уроке
© Depositphotos / Andrey_Kuzmin
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Более половины (55%) россиян не поддерживают абсолютный запрет на использование телефонов в школе, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Согласно результатам опроса, 31% россиян скорее не поддерживает идею абсолютного запрета использования телефона в школе, 24% полностью не поддерживают. Еще 22% респондентов заявили, что полностью поддерживают идею запрета использования телефонов как на уроках, так и на переменах, 20% - скорее поддерживают.
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По данным ВЦИОМ, положительно оценивают запрет пользоваться телефоном в классе 67% россиян, в 2018 году так ответили 73%. Кроме того, 62% респондентов считают, что если школьникам запретить пользоваться телефоном в классе, то это положительно повлияет учебу, в 2018 году так считали 69%.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 7 июля 2019 года. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тысячи респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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В начале июля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей заявила, что создана рабочая группа, которая в течение месяца предложит варианты решения проблемы использования мобильных телефонов учениками в школах.
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СН_ОбразованиеВЦИОМРоссияОбщество
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