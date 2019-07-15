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РИА Новости

Нацполиция Украины будет дежурить в усиленном режиме в связи с выборами

Вчера, 11:46
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции дежурят во время проведения акции против президента Украины Петра Порошенко во Львове. 28 марта 2019
Сотрудники полиции дежурят во время проведения акции против президента Украины Петра Порошенко во Львове. 28 марта 2019
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Украинские полицейские перешли на усиленный вариант несения службы в связи с парламентскими выборами, сообщил в понедельник заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич.
"С сегодняшнего дня Нацполиция переведена на усиленный вариант несения службы", - цитирует Фацевича пресс-служба Нацполиции в Facebook.
По его словам, в усиленном режиме полицейские будут дежурить до 28 июля.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
Юрий Бойко
14 июля, 15:39
Бойко спрогнозировал явку на выборы Рады
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