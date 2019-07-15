Нацполиция Украины будет дежурить в усиленном режиме в связи с выборами

КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Украинские полицейские перешли на усиленный вариант несения службы в связи с парламентскими выборами, сообщил в понедельник заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич.
"С сегодняшнего дня Нацполиция переведена на усиленный вариант несения службы", - цитирует Фацевича пресс-служба Нацполиции в Facebook.
По его словам, в усиленном режиме полицейские будут дежурить до 28 июля.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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