В селе Счастливое в Карачаево-Черкесии строят Дом культуры

ЧЕРКЕССК, 15 июл – РИА Новости. Строители приступили к возведению нового Дома культуры в селе Счастливое в Прикубанском районе Карачаево-Черкессии, сообщил на своей странице в сети Инстаграм глава КЧР Рашид Темрезов.
Новое здание появится вместо построенного в середине прошлого года. Решение о строительстве нового Дома культуры глава республики принял летом прошлого года во время поездки в Прикубанский район.
"В настоящее время в селе Счастливом ведутся работы по строительству Дома культуры на 250 мест. Завершены земельные работы для установки основания фундамента, установлены арматурные изделия для заливки бетона. Следующим этапом станет возведение стен", - написал глава КЧР.
В пресс-службе главы республики и правительства республики, в 2017-2018 годы в рамках программ "Устойчивое развитие сельских территорий" и "Развитие культуры и туризма" в Карачаево-Черкесии были построены и реконструированы 20 домов культуры на селе. В 2019 году будут построены и реконструированы девять домов культуры в сельской местности в рамках нацпроекта "Культура", реализуемого в республике.