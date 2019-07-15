В селе Счастливое в Карачаево-Черкесии строят Дом культуры

ЧЕРКЕССК, 15 июл – РИА Новости. Строители приступили к возведению нового Дома культуры в селе Счастливое в Прикубанском районе Карачаево-Черкессии, сообщил на своей странице в сети Инстаграм глава КЧР Рашид Темрезов.

Новое здание появится вместо построенного в середине прошлого года. Решение о строительстве нового Дома культуры глава республики принял летом прошлого года во время поездки в Прикубанский район.

"В настоящее время в селе Счастливом ведутся работы по строительству Дома культуры на 250 мест. Завершены земельные работы для установки основания фундамента, установлены арматурные изделия для заливки бетона. Следующим этапом станет возведение стен", - написал глава КЧР.