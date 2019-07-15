Дворец Шекинских ханов в Азербайджане временно закроют после ЧП

БАКУ, 15 июл – РИА Новости. Дворец Шекинских ханов в Азербайджане, где в результате падения ветки дерева пострадали 19 человек, в том числе двое граждан РФ, будет временно закрыт для посетителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Госагентства по туризму.

Девятнадцать человек пострадали при падении ветки 500-летнего дерева на территории резиденции Шекинских ханов в Азербайджане в воскресенье, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава Азербайджана. Позже в ведомстве уточнили, что в результате происшествия пострадали двое россиян, пять сирийцев. Их состояние стабильное. Ситуацию взял под личный контроль президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Согласно решению руководства, вход во дворец будет временно закрыт. После проведения соответствующего расследования, будет дана информация, после дворец будет открыт для туристов", - сообщили в пресс-службе.