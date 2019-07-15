Дворец Шекинских ханов в Азербайджане временно закроют после ЧП

БАКУ, 15 июл – РИА Новости. Дворец Шекинских ханов в Азербайджане, где в результате падения ветки дерева пострадали 19 человек, в том числе двое граждан РФ, будет временно закрыт для посетителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Госагентства по туризму.
Девятнадцать человек пострадали при падении ветки 500-летнего дерева на территории резиденции Шекинских ханов в Азербайджане в воскресенье, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава Азербайджана. Позже в ведомстве уточнили, что в результате происшествия пострадали двое россиян, пять сирийцев. Их состояние стабильное. Ситуацию взял под личный контроль президент Азербайджана Ильхам Алиев.
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"Согласно решению руководства, вход во дворец будет временно закрыт. После проведения соответствующего расследования, будет дана информация, после дворец будет открыт для туристов", - сообщили в пресс-службе.
Дворец Шекинских ханов - один из самых выдающихся и ценных памятников Азербайджана XVIII века. Дворец был построен в 1761-1762 году, как летняя резиденция Гусейн-хана Муштада. Историческая часть города Шеки и сам дворец включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.