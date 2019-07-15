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РИА Новости
Культура

"Битлы" Пол Маккартни и Ринго Старр вновь выступили вместе

Вчера, 11:31
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© AFP 2019 / Getty Images/ Mike CoppolaСэр Пол Маккартни и Ринго Старр на сцене. 18 апреля 2015 года
Сэр Пол Маккартни и Ринго Старр на сцене. 18 апреля 2015 года
© AFP 2019 / Getty Images/ Mike Coppola
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Ринго Старр присоединился к Полу Маккартни на заключительном концерте его гастрольного тура Freshen Up в Лос-Анджелесе, сообщает Variety.
"У нас есть сюрприз для нас самих, для вас, для всех. Дамы и господа, единственный и неповторимый Ринго Старр", - объявил Маккартни. На сцене появился музыкант из легендарной ливерпульской четверки, за ним выкатили барабанную установку.
Старр и Маккартни исполнили вместе две песни: Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (1967) и Helter Skelter (1968).
Последний раз на спортивной арене Dodger Stadium в Лос-Анджелесе они пели вместе 53 года назад - 28 августа 1966 года на предпоследнем совместном выступлении группы.
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КультураМузыкаНовости культурыРинго Старр (Ричард Старки)Пол МаккартниЛос-Анджелес
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