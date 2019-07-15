"Битлы" Пол Маккартни и Ринго Старр вновь выступили вместе

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Ринго Старр присоединился к Полу Маккартни на заключительном концерте его гастрольного тура Freshen Up в Лос-Анджелесе, сообщает Variety.
"У нас есть сюрприз для нас самих, для вас, для всех. Дамы и господа, единственный и неповторимый Ринго Старр", - объявил Маккартни. На сцене появился музыкант из легендарной ливерпульской четверки, за ним выкатили барабанную установку.
Старр и Маккартни исполнили вместе две песни: Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (1967) и Helter Skelter (1968).
Последний раз на спортивной арене Dodger Stadium в Лос-Анджелесе они пели вместе 53 года назад - 28 августа 1966 года на предпоследнем совместном выступлении группы.
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