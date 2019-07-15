В Сирию за сутки вернулись почти две тысячи беженцев

Стоянка сирийских бедуинов-беженцев возле поселка Квешра на севере Ливана рядом с границей с Сирией

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Почти 2 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 936 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 398 человек (женщин – 120, детей – 203), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1 538 человек (женщин – 461, детей – 784)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток возвратился один гражданин Сирии.