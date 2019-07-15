Физики объяснили, почему важно открытие новой "прелестной" частицы на БАК

"Мы знаем, какие существуют кварки, каким законам они подчиняются, но, к сожалению, нет математического аппарата, который позволил бы раскрыть все богатство мира частиц. Поэтому мы вынуждены применять приближенные методы для предсказания их свойств, и часто они противоречат друг другу. Поэтому каждое наблюдение нового состояния – это большое событие", – заявил Антон Полуэктов из Национального центра научных исследований (CNRS) Франции.
"С тремя кварками, из которых состоят барионы, теоретикам работается сложнее, а экспериментальных данных с прелестными барионами почти нет. Но есть теоретическая модель, разработанная в 1986 году, еще до открытия первого прелестного бариона, которая предсказывает две частицы с очень близкими массами", — рассказывает Иван Беляев из Института теоретической и экспериментальной физики в Москве.