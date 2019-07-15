Опубликовано видео с места ДТП с участием кортежа Зеленского

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В Сети В Сети появилось видео с места аварии в Запорожской области, участниками которой стали автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского.

Судя по кадрам, Volkswagen Transporter и две легковушки получили повреждения, при этом один автобус съехал в кювет.

Накануне кортеж Зеленского попал в ДТП с автобусами, которые перевозили детей, возвращавшихся с курортов. Украинского лидера в кортеже не было, поскольку он улетел на самолете.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за того, что автомобили попытались обогнать колонну автобусов.