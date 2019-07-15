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РИА Новости

Опубликовано видео с места ДТП с участием кортежа Зеленского

Вчера, 11:12
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В Сети появилось видео с места аварии в Запорожской области, участниками которой стали автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского.
Судя по кадрам, Volkswagen Transporter и две легковушки получили повреждения, при этом один автобус съехал в кювет.
Место ДТП в Запорожской области Украины
Вчера, 01:49
Стали известны подробности ДТП с кортежем Зеленского
Накануне кортеж Зеленского попал в ДТП с автобусами, которые перевозили детей, возвращавшихся с курортов. Украинского лидера в кортеже не было, поскольку он улетел на самолете.
По предварительным данным, инцидент произошел из-за того, что автомобили попытались обогнать колонну автобусов.
В результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
© Фото : страница "Это Запорожье" в InstagramМесто ДТП в Запорожской области Украины
Место ДТП в Запорожской области Украины
© Фото : страница "Это Запорожье" в Instagram
Место ДТП в Запорожской области Украины
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Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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