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РИА Новости

Дело экс-министра финансов Подмосковья направили в суд

Вчера, 10:59
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© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкЭкс-министр финансов Московской области Алексей Кузнецов
Экс-министр финансов Московской области Алексей Кузнецов
© РИА Новости / СК РФ
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Экс-министр финансов Московской области Алексей Кузнецов
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова о хищении более 11 миллиардов рублей, сообщил журналистам официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
Расследование шло более десяти лет и осложнялось тем, что Кузнецов долгое время скрывался за границей. В начале января этого года его экстрадировали из Франции.
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"Заместитель генпрокурора утвердил обвинительное заключение… Кузнецов обвиняется в мошенничестве, отмывании преступных доходов и растрате", - сказал Куренной.
Как полагает следствие, в 2005-2008 годы Кузнецов вместе с другими чиновниками правительства Московской области входил в преступную группировку, расхищавшую муниципальную собственность. Ущерб оценивается более чем в 11 миллиардов рублей.
Похищенные деньги перечислялись, в том числе, за границу, на них покупались зарубежная недвижимость и предметы роскоши.
"После утверждения обвинительного заключения уголовное дело в отношении Кузнецова направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу", - добавил Куренной.
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Шесть членов преступной группы, в которую входил Кузнецов, уже осуждены к различным срокам лишения свободы, еще четверо находятся в международном розыске.
В то же время официальный представитель СК России Светлана Петренко рассказала журналистам, что Кузнецову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159, 174.1, 160 УК РФ (мошенничество; легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления; растрата).
Отмечается, что участники организованной группы под руководством Кузнецова и его первого заместителя Валерия Носова приобрели путем обмана и злоупотребления доверием у муниципальных унитарных предприятий Московской области, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, права на чужое имущество в виде права требования задолженности за указанные услуги к муниципальным образованиям области, а также легализовали денежные средства.
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"Сумма ущерба, причиненного бюджету Московской области в результате противоправных действий обвиняемых, составляет более 14 миллиардов рублей", - сказала Петренко.
По ее словам, легализация денежных средств была произведена путем заключения фиктивных сделок с участием контролируемых членами организованной группы различных юридических лиц, расчетные счета которых были открыты в банке, подконтрольном Кузнецову и соучастникам. "Так, похищенные денежные средства были выведены на расчетные счета компаний-нерезидентов, зарегистрированных в оффшорной зоне - в Республике Кипр. На них обвиняемые приобрели элитные объекты недвижимости в Швейцарии и Франции, дорогостоящие автомобили и иное имущество. Указанные преступления были совершены в 2005-2008 годах", - рассказала Петренко.
Она отметила, что в ходе следственных действий на территории России обнаружены предметы антиквариата, представляющие художественную и историческую ценность, которые бывшая супруга Кузнецова Жанна Булах пыталась вывезти в Финляндию. "В числе этого имущества 1357 объектов, в том числе печатные издания и книги, картины, предметы мебели, интерьера, монеты, доспехи и иное ценное имущество. Все оно было арестовано и будет обращено в погашение исков потерпевших и в доход государства", - добавил Петренко.
При этом указывается, что к уголовной ответственности уже привлечен ряд соучастников Кузнецова: Валерий Носов, Владислав Телепнев и Елена Кузнецова по приговорам суда отбывают наказание в местах лишения свободы. "Заочно вынесен приговор Булах. Она признана виновной в совершении мошенничества и легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления. Уголовное дело в отношении Булах было выделено следствием в отдельное производство. Она скрывается в США, и от компетентных органов этой страны получен ответ о невозможности экстрадиции обвиняемой, учитывая отсутствие договора о выдаче с Россией. В связи с этим судебное заседание прошло в заочной форме без ее участия", - рассказала Петренко
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