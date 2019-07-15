В Нижнем Новгороде взяли под стражу подозреваемого в смерти члена РВИО

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июл - РИА Новости. Мужчину, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, в результате которого от ножевого ранения в больнице скончался глава нижегородского отделения Российского военно-исторического общества Олег Казаринов, взяли под стражу на 2 месяца, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области.

По версии следствия, вечером 12 июля нетрезвый подозреваемый нанес ножевое ранение ранее незнакомому ему человеку. Пострадавший был доставлен в городскую больницу, где в ту же ночь скончался. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Нижегородское отделение Российского военно-исторического общества уточнило, что погибшим оказался глава отделения, журналист, автор книг по военной истории Олег Казаринов.

"Предполагаемый виновник его гибели был задержан и дал признательные показания. Суд удовлетворил ходатайство следователя СК об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - рассказали в региональном следственном управлении.

Там уточнили, что мотив совершенного преступления устанавливается.

В свою очередь, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования родным и близким председателя Нижегородского отделения Российского военно-исторического общества.

"Олег Казаринов погиб в самом расцвете сил и творческой энергии. Город потерял по-настоящему талантливого и увлеченного человека, настоящего профессионала. От себя лично и от лица всего правительства Нижегородской области выражаю искренние соболезнования всем родным и близким, друзьям и единомышленникам Олега Игоревича", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.