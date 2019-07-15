Кузбасские школьники разработали уникальный жгут для спасения жизней при ЧС

Ученики Центра детского научного и инженерно-технического творчества при КузГТУ "УникУм", созданного при всесторонней поддержке Фонда Андрея Мельниченко Егор Петерс и Михаил Лузин

КЕМЕРОВО, 15 июл - РИА Новости. Девятиклассники из Кузбасса Егор Петерс и Михаил Лузин разработали уникальный медицинский жгут, который поможет спасти жизни при ДТП и в чрезвычайных ситуациях, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

"Разработка помогает снизить… негативные последствия при неправильном наложении жгута в чрезвычайных ситуациях, минимизировать количество пациентов с анемией, отмиранием конечностей. Алгоритм, заложенный в датчике, определяет время наложения жгута в зависимости от параметров окружающей среды", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что разработка успешно представлена на международной стартап-конференции Startup Village на выставке перспективных российских разработок Startup Bazaar. Изобретение вызвало высокий интерес представителей частных инвесторов и инвестиционных групп.

"Особо проект отметили представители агентства инноваций Москвы. Компания Capital Innovators предложила сотрудничество и продвижение проекта в США. Представители инновационного центра в Армении пригласили ребят представить разработку на Seaside Startup Summit в Армении", - уточняется в сообщении. Интерес к сотрудничеству проявила компания World Dent, инвестирующая в перспективные разработки по всему миру. Накануне ребята заняли второе место в возрастной категории 12-16 лет 14-го международного конкурса исследовательских проектов школьников Future Engineer Project в Пекине.

Подчеркивается, что авторы разработки – девятиклассники, воспитанники Центра детского научного и инженерно-технического творчества при Кузбасском государственном техническом университете. Идея создания специального жгута пришла Михаилу Лузину после того, как он сломал руку.

"Мы с другом Егором решили создать устройство, затягивающееся как шина, но не хватило опыта, и, проконсультировавшись с сотрудником МЧС, решили сделать жгут. В нем стоят специальные датчики, подсоединенные в электронной схеме к микроконтроллеру, где задана формула, считающая время наложения жгута в зависимости от температуры воздуха, чтобы вовремя снять жгут с конечности", – сказал РИА Новости Михаил Лузин.