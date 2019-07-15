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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Вышинский в понедельник может выйти на свободу, считают в ГП Украины

Вчера, 10:39
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Архивное фото
КИЕВ, 15 июл — РИА Новости. Руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в понедельник могут выпустить из заключения, считает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Что ожидается? Что этот человек официально по решению суда выйдет на свободу", — написала она на своей странице в Facebook.

На прошлой неделе дело Вышинского в ходе телефонного разговора обсудили Владимир Путин и Владимир Зеленский.
Омбудсмен Татьяна Москалькова и ее украинская коллега Людмила Денисова выразили надежду, что стороны смогут продолжить сотрудничество в рамках диалога между президентами.
В защиту Вышинского выступали как отечественные, так и зарубежные журналисты. Обеспокоенность выражал генсек ОБСЕ Томас Гремингер, который напомнил, что все страны — члены организации должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
Кроме того, весной более 250 журналистов из России и со всего мира подписали обращение к Зеленскому с призывом освободить Вышинского.
Однако по мнению Сарган, освобождение Вышинского стало возможно благодаря решению Конституционного суда и "записочке, которую передали в руки президенту". Ранее главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов привез в Киев письмо от матери Вышинского, которое передали Зеленскому.
Юрий Бойко
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В понедельник Подольский районный суд Киева рассмотрит дело журналиста. Чтобы поддержать его, на Украину прибыла уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Коллеги Вышинского опасаются провокаций. "Не хотелось бы увидеть уже до боли знакомую картину, как провокаторы-нацики вламываются в суд. Понятно, что нечто похожее готовится, но для нового президента это будет тест на способность держать слово и налаживать в стране новый уклад", — сказал РИА Новости гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
В свою очередь, главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян призвала к спокойствию. "Сегодня ждем суда по Кириллу Вышинскому. Спокойно ждем", — написала она в Telegram.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
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Дело Кирилла Вышинского

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.
Во время одного из судебных заседаний он обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.
Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, отметив, что журналиста арестовали за его профессиональную деятельность.
Срок содержания журналиста под стражей истекает 22 июля, ранее суд неоднократно продлевал эту меру пресечения.
СМИтают инакомыслие
24 мая 2018, 13:32
СМИтают инакомыслие
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Арест Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
нечего его и выпускать, пока сидит сенцов, моряки и тд
15 июля, 11:13
Фрадков Алексий
4000241
Венедиктов то что там делает? Видимо единственный в России остался, кому разрешили въезд. А вообще про него забывать стали. А тут на тебе, борец за справедливость. Да заодним и пиар схватит на этом хайпе.
15 июля, 11:08
InGood FitRu
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