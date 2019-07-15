Вышинский в понедельник может выйти на свободу, считают в ГП Украины

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости. Руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в понедельник могут выпустить из заключения, считает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Что ожидается? Что этот человек официально по решению суда выйдет на свободу", — написала она на своей странице в Facebook.

На прошлой неделе дело Вышинского в ходе телефонного разговора обсудили Владимир Путин и Владимир Зеленский.

Омбудсмен Татьяна Москалькова и ее украинская коллега Людмила Денисова выразили надежду, что стороны смогут продолжить сотрудничество в рамках диалога между президентами.

В защиту Вышинского выступали как отечественные, так и зарубежные журналисты. Обеспокоенность выражал генсек ОБСЕ Томас Гремингер, который напомнил, что все страны — члены организации должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

Кроме того, весной более 250 журналистов из России и со всего мира подписали обращение к Зеленскому с призывом освободить Вышинского.

Однако по мнению Сарган, освобождение Вышинского стало возможно благодаря решению Конституционного суда и "записочке, которую передали в руки президенту". Ранее главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов привез в Киев письмо от матери Вышинского, которое передали Зеленскому.

В понедельник Подольский районный суд Киева рассмотрит дело журналиста. Чтобы поддержать его, на Украину прибыла уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Коллеги Вышинского опасаются провокаций. "Не хотелось бы увидеть уже до боли знакомую картину, как провокаторы-нацики вламываются в суд. Понятно, что нечто похожее готовится, но для нового президента это будет тест на способность держать слово и налаживать в стране новый уклад", — сказал РИА Новости гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

В свою очередь, главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян призвала к спокойствию. "Сегодня ждем суда по Кириллу Вышинскому. Спокойно ждем", — написала она в Telegram.

Дело Кирилла Вышинского

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.

Во время одного из судебных заседаний он обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.

Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, отметив, что журналиста арестовали за его профессиональную деятельность.