В Ленинградской области поезд насмерть сбил мужчину

"14 июля в 15:40 в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что в районе железнодорожной станции Тосно Ленинградской области высокоскоростным поездом Санкт-Петербург – Москва совершен наезд на человека", - сказано в сообщении.