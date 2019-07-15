В Ленинградской области поезд насмерть сбил мужчину

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Поезд сообщением Санкт-Петербург – Москва насмерть сбил человека, переходившего железнодорожные пути в неустановленном месте в районе железнодорожной станции Тосно в Ленинградской области, сообщает пресс-служба управления на транспорте ГУ МВД по СЗФО.
"14 июля в 15:40 в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что в районе железнодорожной станции Тосно Ленинградской области высокоскоростным поездом Санкт-Петербург – Москва совершен наезд на человека", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте.
"Машинистом применялось экстренное торможение. Наезд предотвратить не удалось. Задержка в движении поезда составила пять минут", - сказано в сообщении.
Погибшим оказался 43-летний житель Чувашской республики. Ведется проверка.