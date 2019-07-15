Самолет вернулся в Пулково из-за треснувшего стекла в кабине пилотов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 июл - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Ямал", вылетевший из Санкт-Петербурга в Новый Уренгой (ЯНАО), вернулся обратно из-за треснувшего стекла в кабине пилотов, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта "Пулково", указанный рейс в ночь на понедельник выполнял самолет Bombardier CRJ-200.

"После вылета рейса, выполняемого по маршруту Санкт-Петербург - Новый Уренгой, на воздушном судне ... при наборе высоты произошло растрескивание стекла кабины пилотов. Командир экипажа принял решение возвратиться в аэропорт вылета, и после выработки топлива самолет благополучно совершил посадку в аэропорту "Пулково", - сказали в пресс-службе.

По информации авиакомпании, на борту находились 39 пассажиров и три члена экипажа. "В связи с регламентом работы аэропорта Нового Уренгоя рейс 846 перенесен на 16 июля", - добавили в пресс-службе.