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РИА Новости

Самолет вернулся в Пулково из-за треснувшего стекла в кабине пилотов

Вчера, 10:35
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 июл - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Ямал", вылетевший из Санкт-Петербурга в Новый Уренгой (ЯНАО), вернулся обратно из-за треснувшего стекла в кабине пилотов, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Согласно данным онлайн-табло аэропорта "Пулково", указанный рейс в ночь на понедельник выполнял самолет Bombardier CRJ-200.
"После вылета рейса, выполняемого по маршруту Санкт-Петербург - Новый Уренгой, на воздушном судне ... при наборе высоты произошло растрескивание стекла кабины пилотов. Командир экипажа принял решение возвратиться в аэропорт вылета, и после выработки топлива самолет благополучно совершил посадку в аэропорту "Пулково", - сказали в пресс-службе.
По информации авиакомпании, на борту находились 39 пассажиров и три члена экипажа. "В связи с регламентом работы аэропорта Нового Уренгоя рейс 846 перенесен на 16 июля", - добавили в пресс-службе.
В свою очередь вылет самолета из Нового Уренгоя в Санкт-Петербург, который был запланирован на утро понедельника, отменен, следует из данных онлайн-табло ямальского аэропорта.
Самолет авиакомпании Air Canada
24 июня, 08:10
Летевший из Ванкувера в США самолет вернулся обратно из-за отказа двигателя
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ЯмалПулково (аэропорт)Санкт-ПетербургПроисшествия
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