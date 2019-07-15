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РИА Новости

Эксперты назвали причины падения рейтинга партии Зеленского

Вчера, 10:31
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАгитационные плакаты партии Владимира Зеленского "Слуга Народа" на одной из улиц Львова
Агитационные плакаты партии Владимира Зеленского Слуга Народа на одной из улиц Львова
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 15 июл – РИА Новости. Рейтинг партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" за неделю до выборов стремительно падает - почти с 50% до 41,6%. Эксперты считают, что к выборам 21 июля он может снизиться до 35%.
Политологи связывают падение рейтинга пропрезидентской партии с бездействием окружения Зеленского - вопреки обещаниям, украинцы не увидели ни снижения тарифов, ни конкретных шагов по борьбе с коррупцией, ни подвижек к миру в Донбассе, ни желания налаживать диалог с Москвой.
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Кроме того, риторика окружения нового президента по вопросам Донбасса все больше схожа с риторикой его предшественника Петра Порошенко, что вызывает разочарование у многих избирателей. Вызывает вопросы и кадровая политика президента. Критикуя Порошенко за кумовство во власти, Зеленский наступает на те же грабли - на все ключевые должности он назначил своих друзей и бизнес - партнеров.
Дальнейшее падение рейтингов "Слуги народа" грозит партии потерей возможности создать однопартийное большинство в новой Верховной раде по итогам выборов, а также необходимостью считаться с будущими партнерами по коалиции.
Досрочные выборы в Раду пройдут 21 июля по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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Потеря доверия

Самое первое решение Зеленского на посту президента - о роспуске парламента - с большим одобрением было воспринято украинским обществом. Это напрямую отобразилось на рейтинге его партии, который еще в конце июня составлял почти 50%. Однако чем больше новый глава государства делает заявлений и принимает решений, тем сильнее снижается рейтинг его политической силы. За первый месяц президентства Зеленского его партия потеряла около 10% голосов.
Украинский политолог Руслан Бортник считает, что падение рейтинга связано с поддержкой в окружении президента прозападного курса Украины.
"Поездки только на Запад, риторика, схожая с риторикой Порошенко, привели к тому, что рейтинг "Слуги народа" сначала затормозил, а потом начал откат назад", - сказал он РИА Новости.
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Конфликт вокруг телемоста

Ряд политиков и экспертов считают, что конфликт вокруг телемоста между Украиной и РФ также негативно скажется на рейтингах "Слуги народа". А жесткая реакция, которую в результате озвучил президент, приведет к тому, что часть избирателей "перекочует" к "Оппозиционной платформе - за жизнь", которая единственная выступает за прямой диалог с Россией.
Ранее в пресс-службе ВГТРК сообщили РИА Новости, что 12 июля в 18.00 мск между студиями канала "Россия 1" в Москве и NewsOne в Киеве состоится телемост. Ведущими должны были стать Мария Ситтель и Андрей Малахов с российской стороны, Елена Кирик с Василием Головановым – с украинской.
Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост. Телеканал NewsOne заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес.
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В тот же день появилось обращение Зеленского, в котором он назвал проведение телемоста "дешевым, но опасным пиар-ходом перед выборами, цель которого - вновь поделить нас с вами на два лагеря".
Украинский политтехнолог Тарас Березовец считает, что из-за такой непримиримой позиции Зеленского по поводу телемоста часть электората "Слуги народа" может перейти к "Оппозиционной платформе - За жизнь".
"Рейтинги "Слуги народа" и "Оппоплатформы" - это два сообщающихся сосуда. Перетекание электората происходит очень легко... История с телемостом весьма поучительна и совершенно понятна, если рассмотреть её через призму выборов", - сказал он РИА Новости.
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Отток голосов на западе

Если отсутствие конкретных шагов новой власти по мирному урегулированию в Донбассе отбирает голоса у "Слуги народа" на юге и востоке Украины, то заявления о возобновлении регионального статуса для русского языка уменьшают число сторонников на западе страны.
Ранее глава офиса президента Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы получить статус регионального при условии, что государственным языком будет украинский, а территория Донбасса будет в составе Украины.
Социологи отмечают, что подобные заявления способствуют оттоку так называемых "проевропейских" избирателей "Слуги народа" к партии "Голос" украинского музыканта Святослава Вакарчука.
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Единоличного большинства не будет

Помимо идеологических разночтений падение рейтинга партии Зеленского обусловлено и кадровой политикой, в частности, низким уровнем подготовки кандидатов-мажоритарщиков от этой партии.
"Мажоритарщики, которых двигает "Слуга народа" по регионам, - это такая каша, которая не дает шансов для того, чтобы партия набрала больше 50%. На юго-востоке и в Киевской области видно, что выставлялись не самые сильные кандидаты. Против местных элит ставят мажоритарщиков, которые годами сидели в Раде и прикармливали свои округа", - рассказал украинский политолог Юрий Романенко на своем канале на YouTube.
По его мнению, при таком раскладе "Слуга народа" будет претендовать на 110-120 депутатских мандатов по списку и плюс где-то до 50 голосов по мажоритарке. Всего в Раду избирается 450 депутатов. "В таком случае никакой монокоалиции и монопартии не будет", - считает эксперт.
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Схожее мнение выразил и Бортник. "Не удивлюсь, если рейтинг "Слуги народа" в итоге будет ближе к 35-40%. Это, наверное, та реальность, которая стоит перед партией. Уже, конечно, претендовать на формирование однопартийной коалиция в парламенте будет очень сложно, нужно будет искать партнеров", - сказал политолог. По его мнению, наиболее вероятный формат объединения "Слуги народа" с "Батькивщиной" и "Голосом".
Некоторые партии уже публично заявляют, что не против создать коалицию со "Слугой народа". Например, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко говорит об этом практически на всех политических телеэфирах. При этом в пропрезидентской партии пока заявляют о желании объединяться только с новыми политическими силами.
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В украинском политикуме не исключают, что в случае, если будущая коалиция будет недееспособной, уже через год на Украине снова могут пройти внеочередные парламентские выборы.
20191216
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Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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