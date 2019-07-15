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2019-07-15T10:30Z
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РИА Новости

В Татарстане объявили штормовое предупреждение

Вчера, 10:30
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КАЗАНЬ, 15 июл - РИА Новости. Ухудшение погоды с грозами, сильными дождями, градом и порывами ветра до 20 метров в секунду ожидается в Татарстане днём в понедельник, в республике объявлено штормовое предупреждение, сообщает главное управление МЧС России по региону.
"От Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана поступило штормовое предупреждение. В ближайшие 1-3 часа с сохранением в течение дня и вечером на территории республики местами ожидаются грозы, сильные дожди, ливни, град, сильный ветер порывами до 15-20 метров в секунду, локально до 24 метров в секунду", - говорится в сообщении.
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МЧС рекомендует населению на улице по возможности не находиться рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами, держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, непрочных навесов и старых деревьев. Также предлагается ограничить выход из зданий.
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