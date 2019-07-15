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РИА Новости

Эксперт назвал создание сейсмического оружия теоретически возможным

Вчера, 10:29
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© AP Photo / Robert SorboСейсмограф фиксирует колебания почвы
Сейсмограф фиксирует колебания почвы
© AP Photo / Robert Sorbo
Сейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото
МАДРИД, 15 июл – РИА Новости. Сейсмическое оружие теоретически возможно, но пока уровень знаний человечества не позволяет его сделать, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Международного центра глобального мониторинга и прогноза сейсмической погоды, ведущий научный сотрудник Координационно-прогностического центра Института физики Земли РАН Самвел Акопян.
"Сейсмическое оружие возможно, но пока уровень знаний человечества не позволяют его делать. Если знать, как идут естественные процессы и как они доходят до критического уровня, то это можно превратить в оружие", - сказал Акопян.
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В качестве примера он привел Спитакское землетрясение в Армении в 1988 году. По его мнению, спровоцировал землетрясение искусственный фактор - ввод в эксплуатацию Ахурянского водохранилища. "Армения находится в зоне Аравийской плиты, которая давит на Кавказские горы, и в первую очередь на Армению. В 1980 году ввели в эксплуатацию Ахурянское водохранилище на границе Армении и Турции. Вода - самый чувствительный элемент в коре. И это спровоцировало землетрясение", - сказал эксперт.
Добыча сланцевого газа также, по его мнению, является фактором, влияющим на сейсмическую активность. "Это явное влияние человека на землетрясения", - заявил он.
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"Считалось, что ядерным взрывом можно вызвать землетрясение. Проводили эксперимент в Семипалатинске. Самый большой вопрос - какое количество энергии надо дать в твердую землю. Можно провести подземный ядерный взрыв по мощности равный энергии землетрясения, но лишь два-три процента передастся в виде сейсмической активности. Те разрушения, которые мы наблюдаем в виде землетрясений, это один - два процента от той энергии, с которой литосфера готовит это землетрясение", - добавил Акопян.
Читайте полный текст интервью >>
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