Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-15T10:16Z
https://ria.ru/20190715/1556515279.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155040/65/1550406547_0:0:3067:1725_1036x0_80_0_0_3450b11412fd790b9615b84cda247532.jpg
РИА Новости

В ЦЕРН открыли новую частицу

Вчера, 10:16
17921
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТабличка в фойе Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) в Женеве
Табличка в фойе Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) в Женеве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Табличка в фойе Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) в Женеве. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 15 июл — РИА Новости. Группа ученых Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН), в которую входят российские физики, открыла два новых возбужденных состояния прелестного бариона, сообщает Институт ядерной физики РАН.
Как отмечают исследователи, речь может идти об обнаружении новой частицы — Λb (1D) (лямбда-б барион (1D) или Σb (сигма-б барион).

"Для однозначной интерпретации необходимо провести измерение квантовых чисел наблюдаемых частиц. Экспериментальное наблюдение, полученное при анализе данных, набранных на Большом адронном коллайдере, уточнит кварковую модель", — отметили физики.

Кварковая модель — часть Стандартной модели, описывающая, как из кварков составляются адроны (мезоны и барионы). Эксперимент LHCb (Large Hadron Collider beauty experiment) на Большом адронном коллайдере, в рамках которого работали ученые, направлен в том числе на уточнение кварковой модели — это необходимо для понимания того, из чего состоит Вселенная.
Распад B-мезонов в детекторе LHCb Большого адронного коллайдера
Вчера, 11:11
Физики объяснили, почему важно открытие новой "прелестной" частицы на БАК
Старший научный сотрудник Института ядерной физики РАН Павел Кроковный рассказал, что при обработке данных, набранных на Большом адронном коллайдере, участники эксперимента LHCb обнаружили два новых возбужденных состояния бариона. Они предсказываются теорией, но раньше их не могли наблюдать, поскольку не было исчерпывающей статистики, отметил ученый.
Как уточнили представители института, все обнаруженные частицы заносят в специальный справочник. Но если мезонных состояний (частиц, состоящих из кварка и антикварка) известно достаточно много, то барионных — меньше.
Полученные результаты планируют верифицировать в рамках нового эксперимента после модернизации Большого адронного коллайдера.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве
10 июня, 19:49
Глава ЦЕРН заявила о желании привлечь Россию к модернизации коллайдера
20611217217
Обсудить 39
Российская академия наукРоссияРИА Наука
Популярные комментарии
Практическое значение всех этих исследований стремится к размерам данной частицы, т.е, к нулю.
15 июля, 10:56
Не лайкаю либерастов
653500246
Главное, чтобы в полночь финансирование церна не превратилось бы в цену одной тыквы :)
15 июля, 11:34
MCMulti Changed
3600003
Рекомендуем
Здание Капитолия США
"Сто рублей за доллар". Конгресс США одобрил санкции против госдолга России
РИА
Новости
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
В Подмосковье задержали криминального авторитета
Сотрудница ОАО Российские железные дороги у поезда Россия рейса Москва – Владивосток на Ярославском вокзале в Москве
Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд
Лента
новостей
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море
Немецкий экс-министр объяснил, почему "Северный поток — 2" будет достроен
Блогер Instagram и YouTube Эмили Хартридж
Звезда YouTube и Instagram насмерть разбилась на электроскутере
Сергей Худоногов. Архивное фото
Мэра Нижнеудинского района, спасавшего дачу от паводка, сняли с должности
Ростовские власти проверят жалобы на "рев дракона" при углублении Дона
ДТП в Башкирии. 14 июля 2019
В Башкирии шесть человек погибли в ДТП с автобусом
Автомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту
В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста
Зенитные ракетные комплексы C-400
"Остается сказать "браво": турецкие СМИ прокомментировали поставки С-400
Полная Луна сфотографирована с МКС астронавтом НАСА Джеффри Уильямсом
Глава НАСА объяснил, почему американцев все еще нет на Луне и Марсе
В незаконной акции в центре Москвы участвуют около тысячи человек
Фестиваль Старательский фарт
В Магадане против победителя конкурса старателей требуют возбудить дело
В Волгоградской области загорелся автобус с пассажирами
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:10В Британии пообещали не высылать Ассанжа в страны, где есть смертная казнь
02:06СМИ узнали о намерении США обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку
01:52Совет ЕС призвал Турцию прекратить бурение в водах Кипра
01:50"Мы уже привыкли": Жители Донбасса рассказали о жизни под обстрелами ВСУ
01:45МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном
01:43Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву
01:40В ООН раскритиковали новый закон США о пересечении беженцами южных границ
01:36Глава СК предложил ввести дополнительный вид наказания для коррупционеров
01:32В конгрессе США заявили, что настало время объявить Трампу импичмент
01:25Гидрометцентр предупредил о сильных грозовых дождях в Центральной России
01:14Российские омбудсмены смогут лично принимать заключенных в колониях
01:03Евросоюз продлил санкции против КНДР
01:01Адвокаты россиянки Осиповой оплатили подачу апелляции по ее делу в США
00:58Задержанный в Албании террорист представился Диего Марадоной
00:54В России изобрели уникальный препарат для лечения аутоиммунных заболеваний
00:49На Украине вступил в силу закон о госязыке
00:45Американская разведка заявила об "уязвимости" С-400
00:40В Турции открыли музей, посвященный провалу попытки переворота в 2016 году
00:35Американские ВВС обязались защитить "Зону 51" от "штурма"
00:25СК с 2011 года направил в суд почти 80 тысяч уголовных дел о коррупции
Лента новостейМолния