Президент Казахстана заявил, что земли иностранцам продавать не будут

"В связи с завершением моратория на отдельные нормы Земельного кодекса в 2021 году, речь идет о запрете на продажу и передачу в аренду земель сельхозназначения, мы должны принять окончательное решение по этому вопросу. Надеюсь, что по данному вопросу выскажутся депутаты парламента, политические партии и общественность. Что касается иностранцев, то земля им продаваться не будет, здесь должна быть полная ясность", - сказал Токаев на заседании правительства.

По его мнению, земля - это главный фактор производства, а без эффективности и прозрачности в этом вопросе развивать село невозможно. "Важно завершить эту работу до конца следующего года, то есть до конца следующего года нужно все привести в должное состояние, оцифровать все. Следует и нормативно, и на практике усилить контроль за эффективным использованием сельхозземель, земля должна принадлежать тем, кто на ней работает", - сказал Токаев.