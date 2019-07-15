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РИА Новости

Президент Казахстана заявил, что земли иностранцам продавать не будут

Вчера, 10:07
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 15 июл - РИА Новости. Землю в Казахстане иностранцам продавать не будут, заявил в понедельник президент республики Касым-Жомарт Токаев.
В декабре 2016 года тогда еще президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон, который предусматривает продление до 2021 года моратория на поправки в Земельный кодекс, касающиеся продажи и аренды сельхозземель иностранцам.
"В связи с завершением моратория на отдельные нормы Земельного кодекса в 2021 году, речь идет о запрете на продажу и передачу в аренду земель сельхозназначения, мы должны принять окончательное решение по этому вопросу. Надеюсь, что по данному вопросу выскажутся депутаты парламента, политические партии и общественность. Что касается иностранцев, то земля им продаваться не будет, здесь должна быть полная ясность", - сказал Токаев на заседании правительства.
Он отметил, что "проведенная министерством сельского хозяйства инвентаризация сельхозземель выявила 16,5 миллиона гектар неиспользованных площадей". "Это только часть проблемы. Поручаю правительству провести аудит всех сельхозземель", - сказал Токаев.
Касым-Жомарт Токаев
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По его мнению, земля - это главный фактор производства, а без эффективности и прозрачности в этом вопросе развивать село невозможно. "Важно завершить эту работу до конца следующего года, то есть до конца следующего года нужно все привести в должное состояние, оцифровать все. Следует и нормативно, и на практике усилить контроль за эффективным использованием сельхозземель, земля должна принадлежать тем, кто на ней работает", - сказал Токаев.
В конце апреля 2016 года в ряде регионов Казахстана прошли митинги, участники которых выступали против поправок в Земельный кодекс, увеличивающих максимальный срок аренды сельхозземель иностранцами с десяти до 25 лет. Участники митингов высказывали опасение, что земли сельхозназначения могут оказаться в собственности иностранцев. Президент Казахстана тогда наложил мораторий на четыре нормы Земельного кодекса, которые касаются аренды сельхозземель.
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Касым-Жомарт ТокаевКазахстан
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