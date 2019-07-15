Суд в Киеве отменил решение о снятии с выборов кандидата от "Слуги народа"

КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Шестой апелляционный административный суд Киева отменил решение Центральной избирательной комиссии о снятии с выборов кандидата в депутаты от партии "Слуга народа" Александра Куницкого.
Ранее Куницкий подтвердил, что имеет гражданство Израиля, и заявил, что написал заявление в Генеральное консульство Израиля в Киеве об отказе от него. Однако ЦИК отменила его регистрацию. Куницкий сообщил, что обжалует решение ЦИК в суде.
"Победа!!! Спасибо за поддержку! У вас будет выбор - 21.07.2019, приходите и голосуйте!", - написал Куницкий на своей странице в Facebook.
Также Куницкий на своей странице вел трансляцию с заседания суда. Суд признал противоправным решение ЦИК и отменил его.
14 июля, 15:39Бойко спрогнозировал явку на выборы Рады
Согласно конституции, на Украине официально разрешено иметь только одно гражданство. Наличие второго гражданства является основанием для утраты гражданства Украины. Кроме того, согласно закону, на государственную службу не может вступить лицо, имеющее гражданство другого государства.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.