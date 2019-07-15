Суд в Киеве отменил решение о снятии с выборов кандидата от "Слуги народа"

КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Шестой апелляционный административный суд Киева отменил решение Центральной избирательной комиссии о снятии с выборов кандидата в депутаты от партии "Слуга народа" Александра Куницкого.

Ранее Куницкий подтвердил, что имеет гражданство Израиля, и заявил, что написал заявление в Генеральное консульство Израиля в Киеве об отказе от него. Однако ЦИК отменила его регистрацию. Куницкий сообщил, что обжалует решение ЦИК в суде.

"Победа!!! Спасибо за поддержку! У вас будет выбор - 21.07.2019, приходите и голосуйте!", - написал Куницкий на своей странице в Facebook.

Также Куницкий на своей странице вел трансляцию с заседания суда. Суд признал противоправным решение ЦИК и отменил его.

Согласно конституции, на Украине официально разрешено иметь только одно гражданство. Наличие второго гражданства является основанием для утраты гражданства Украины. Кроме того, согласно закону, на государственную службу не может вступить лицо, имеющее гражданство другого государства.