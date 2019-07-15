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РИА Новости

Боеприпасы со склада около Арыси вывезут до мая 2020 года

Вчера, 09:12
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© Стоп-кадр видео очевидцаПожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
© Стоп-кадр видео очевидца
Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
НУР-СУЛТАН, 15 июл - РИА Новости. Работа по вывозу боеприпасов из воинской части на юге Казахстана, где произошло ЧП, будет завершена до мая 2020 года, сообщил в понедельник министр обороны республики Нурлан Ермекбаев.
На арсенале рядом с населенным пунктом Арысь, где проживают 44,3 тысячи человек, утром 24 июня произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Три человека, среди которых два военнослужащих, погибли. Жителей города эвакуировали и разрешили вернуться в город 29 июня, после завершения очистки города от боеприпасов и их фрагментов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник на расширенном заседании правительства отметил, что министерство обороны принимает меры по передислокации военного склада и призвал не затягивать эту работу.
Касым-Жомарт Токаев
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"По передислокации вооружения в складе работа началась раньше времени, все вооружение мы перевезли, по выводу боеприпасов - влияет несколько факторов, это, прежде всего, соображения безопасности, с тем, чтобы провести полную проверку состояния боеприпасов, ящиков, обеспечить безопасность во время погрузки, перевозки, подготовить места приема боеприпасов в других регионах нашей страны, чтобы они были вдали от населенных пунктов", - сказал Ермекбаев на заседании правительства.
Он отметил, что подъездные пути к складам находятся в неудовлетворительном состоянии. "Приходится грузить боеприпасы по автотранспорту до железной дороги и далее в регионы. Мы подготовили комплексный и детальный план-график, в соответствии с этим планом-графиком требуется вывезти 28 тысяч тонн боеприпасов, это около 817 железнодорожных вагонов. По плану вся работа окончательно будет завершена до мая 2020 года", - сказал министр обороны.
Ранее Токаев выразил неудовлетворение положением дел в министерстве обороны и объявил строгий выговор Ермекбаеву после ЧП на арсенале.
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Пожар в воинской части в КазахстанеКасым-Жомарт ТокаевКазахстанВ мире
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