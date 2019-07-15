Боеприпасы со склада около Арыси вывезут до мая 2020 года

НУР-СУЛТАН, 15 июл - РИА Новости. Работа по вывозу боеприпасов из воинской части на юге Казахстана, где произошло ЧП, будет завершена до мая 2020 года, сообщил в понедельник министр обороны республики Нурлан Ермекбаев.

На арсенале рядом с населенным пунктом Арысь, где проживают 44,3 тысячи человек, утром 24 июня произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Три человека, среди которых два военнослужащих, погибли. Жителей города эвакуировали и разрешили вернуться в город 29 июня, после завершения очистки города от боеприпасов и их фрагментов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник на расширенном заседании правительства отметил, что министерство обороны принимает меры по передислокации военного склада и призвал не затягивать эту работу.

"По передислокации вооружения в складе работа началась раньше времени, все вооружение мы перевезли, по выводу боеприпасов - влияет несколько факторов, это, прежде всего, соображения безопасности, с тем, чтобы провести полную проверку состояния боеприпасов, ящиков, обеспечить безопасность во время погрузки, перевозки, подготовить места приема боеприпасов в других регионах нашей страны, чтобы они были вдали от населенных пунктов", - сказал Ермекбаев на заседании правительства.

Он отметил, что подъездные пути к складам находятся в неудовлетворительном состоянии. "Приходится грузить боеприпасы по автотранспорту до железной дороги и далее в регионы. Мы подготовили комплексный и детальный план-график, в соответствии с этим планом-графиком требуется вывезти 28 тысяч тонн боеприпасов, это около 817 железнодорожных вагонов. По плану вся работа окончательно будет завершена до мая 2020 года", - сказал министр обороны.