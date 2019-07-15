В Якутии девять человек попали в больницу после ДТП с микроавтобусом

ЯКУТСК, 15 июл — РИА Новости. После крупного ДТП в Якутии госпитализированы девять человек, рассказали в пресс-службе республиканского ГУМЧС.
Ранее сообщалось о трех погибших и трех пострадавших. Уточняется, что детей среди жертв и раненых нет.
Инцидент произошел около 11 часов утра по местному времени на 138-м километре федеральной трассы "Вилюй". Столкнулись микроавтобус Toyota Hiace с пассажирами и эвакуатор Mitsubishi Canter.
По предварительны данным, виновником ДТП стал водитель микроавтобуса, который выехал на встречную полосу.
Всего в салоне Toyota находились 12 человек. Все пострадавшие доставлены в центральную районную больницу Горного района.