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РИА Новости

На Украине десять человек попали в больницу после посещения пиццерии

Вчера, 08:55
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КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Десять человек попали в больницу с отравлением после посещения пиццерии в Луцке, сообщила в понедельник пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"В течение 11-12 июля в областную инфекционную больницу с диагнозом острый гастроэнтероколит доставлены десять человек, посещавших пиццерию "Феличита" в Луцке", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, по состоянию на 7.00 (совпадает с мск) понедельника все они остаются в больнице, проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
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