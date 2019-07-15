На Украине десять человек попали в больницу после посещения пиццерии

КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Десять человек попали в больницу с отравлением после посещения пиццерии в Луцке, сообщила в понедельник пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"В течение 11-12 июля в областную инфекционную больницу с диагнозом острый гастроэнтероколит доставлены десять человек, посещавших пиццерию "Феличита" в Луцке", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, по состоянию на 7.00 (совпадает с мск) понедельника все они остаются в больнице, проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.