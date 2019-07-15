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РИА Новости

Токаев объявил строгий выговор главе минобороны после взрывов на арсенале

Вчера, 08:33
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© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкКасым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев
© Sputnik / Владислав Воднев
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Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 15 июл - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил неудовлетворение положением дел в министерстве обороны и объявил строгий выговор главе ведомства Нурлану Ермекбаеву после ЧП на арсенале в городе Арысь.
На арсенале рядом с населенным пунктом Арысь, где проживают 44,3 тысячи человек, утром 24 июня произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Три человека, среди которых два военнослужащих, погибли. Жителей города эвакуировали и разрешили вернуться в город 29 июня, после завершения очистки города от боеприпасов и их фрагментов.
"Я как верховный главнокомандующий выражаю неудовлетворение положением дел в министерстве обороны, поэтому объявляю Вам строгий выговор. Последствия инцидента очень тяжелые, об этом говорить даже не стоит, сейчас мы все усилия направили на ликвидацию этих последствий, грубо говоря, большую часть города разбомбили", - сказал Токаев на расширенном заседании правительства, обращаясь к главе Минобороны.
Президент отметил, что виновные в ЧП на арсенале должны быть строго наказаны. "Сейчас работает специальная комиссия по расследованию. По итогам работы комиссии администрации президента, Совету безопасности следует внести предложения по строгому наказанию всех виновных, в том числе и гражданских государственных служащих, которые безответственно давали разрешение на застройку в непосредственной близости от объектов повышенной опасности", - сказал он.
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Токаев заявил, что "эту работу нужно провести срочно". "До 10 августа дайте соответствующие предложения. Все виновные должны понести строгую ответственность и должны быть наказаны. Поручаю министерству обороны провести детальный анализ по другим аналогичным объектам. Информацию по итогам анализа внести в срок до 20 августа", - сказал Токаев, добавив, что ЧП "показало упущение в организации мобилизационной подготовки, недостатки в планировании и организации мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций".
По словам президента, важно сделать выводы из случившегося. "Впредь такие ситуации не должны повторяться", - сказал глава государства.
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Пожар в воинской части в КазахстанеКасым-Жомарт ТокаевКазахстанВ мире
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