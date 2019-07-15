Стали известны подробности ДТП с кортежем Зеленского

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В ДТП с кортежем Зеленского участвовали микроавтобус Volkswagen Transporter с личным составом сотрудников охраны высших должностных лиц и два автомобиля, двигавшихся в попутном направлении. Об этом говорится в сообщении Управления государственной охраны Украины в Facebook.
Отмечается, что жертв нет, а на месте происшествия работают правоохранители.
23 февраля, 14:05Опубликовано видео аварии с кортежем президента Молдавии
Также в публикации добавляется, что сообщения о нехватке водителей и нарушении их графика отдыха и работы не соответствуют действительности.
Ранее интернет-издание Страна.ua сообщило об аварии с кортежем президента Украины, однако самого Зеленского в нем не было, поскольку глава государства уехал в Киев на самолете.