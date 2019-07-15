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РИА Новости

Стали известны подробности ДТП с кортежем Зеленского

01:49
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В ДТП с кортежем Зеленского участвовали микроавтобус Volkswagen Transporter с личным составом сотрудников охраны высших должностных лиц и два автомобиля, двигавшихся в попутном направлении. Об этом говорится в сообщении Управления государственной охраны Украины в Facebook.
Отмечается, что жертв нет, а на месте происшествия работают правоохранители.
В Сети появилось видео аварии с кортежем президента Молдавии
23 февраля, 14:05
Опубликовано видео аварии с кортежем президента Молдавии
Также в публикации добавляется, что сообщения о нехватке водителей и нарушении их графика отдыха и работы не соответствуют действительности.
Ранее интернет-издание Страна.ua сообщило об аварии с кортежем президента Украины, однако самого Зеленского в нем не было, поскольку глава государства уехал в Киев на самолете.
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