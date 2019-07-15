Военный совет Судана потребовал отменить решение о разблокировке интернета

ХАРТУМ, 15 июл - РИА Новости. Министерство юстиции при переходном военном совете Судана решило оспорить принятое на прошлой неделе решение суда Хартума, который обязал телекоммуникационные компании вернуть пользователям мобильный интернет, сообщил РИА Новости источник в суде.
"Представитель министерства юстиции подал апелляцию в суд северного Хартума с требованием отмены судебного решения о возврате интернет-связи", - сказал источник.
Интернет-связь была полностью отключена в начале июня после силового разгона палаточного городка протестующих перед комплексом зданий минобороны в Хартуме. Неделю назад мобильный интернет частично заработал.
Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.
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