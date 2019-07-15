Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране, пишут СМИ

Отмечается, что такая возможность сейчас доступна только жителям удаленных малонаселенных пунктов в некоторых регионах. По информации издания, к программе подключится сеть магазинов "Пятерочка". Газета добавляет, что для получения наличных на кассах ритейлера клиенту придется совершить покупку.