Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране, пишут СМИ

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В России планируют расширить эксперимент по снятию наличных с банковских карт на кассах магазинов, пишет газета "Известия".
Отмечается, что такая возможность сейчас доступна только жителям удаленных малонаселенных пунктов в некоторых регионах. По информации издания, к программе подключится сеть магазинов "Пятерочка". Газета добавляет, что для получения наличных на кассах ритейлера клиенту придется совершить покупку.
В марте Сбербанк анонсировал внедрение новой услуги "Покупка с выдачей", по которой при оплате покупки картой можно будет дополнительно снять наличные деньги.
Эту идею также в прошлом году поддержала Федеральная антимонопольная служба России. По словам представителей ФАС, подобный сервис не нарушает антимонопольное законодательство и при этом поспособствует развитию безналичных платежей.