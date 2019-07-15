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2019-07-15T00:17Z
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РИА Новости

Основатель "Нового потока" Дмитрий Мазуров стал фигурантом уголовного дела

00:17
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрий Мазуров был в субботу задержан и доставлен в следственный департамент МВД, он проходит подозреваемым по уголовному делу, говорится в сообщении компании.
Группа компаний "Новый поток" (New Stream Group) владеет нефтяными месторождениями и объединяет активы, осуществляющие нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Базовым нефтеперерабатывающим активом группы является Антипинский НПЗ (Тюмень).
"АО "Новый поток" информирует о том, что 13 июля 2019 года по прилету в Москву из зарубежной командировки в аэропорту "Шереметьево" был задержан председатель совета директоров АО "Новый поток" Д. П. Мазуров и принудительно доставлен в Следственный департамент МВД Российской Федерации. В настоящее время Д. П. Мазурову предъявлено постановление о признании его подозреваемым по уголовному делу", - говорится в сообщении.
"АО "Новый поток" рассматривает действия в отношении Д. П. Мазурова как неправомерные и считает необходимым пояснить следующее: 11 июля 2019 года Д. П. Мазуров добровольно приехал в Следственный департамент МВД РФ, где дал подробные пояснения и предоставил обширный пакет документов по всем интересующим следственные органы обстоятельствам. За несколько дней до этого – 5 июля 2019 года – следователем Следственного департамента было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, однако позднее данное решение было отменено", - гласит релиз.
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"В связи с резким изменение позиции следствия и последующим задержанием Д. П. Мазурова, АО "Новый поток" предполагает возможность оказания давления на следственные органы со стороны недоброжелателей Д. П. Мазурова. Д. П. Мазуров никогда не скрывался от следствия, не имел намерений покидать пределы Российской Федерации и проявил полную готовность дать все необходимые пояснения по интересующим следственные органы вопросам", - отмечается в сообщении.
Как сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, Мазуров подозревается в хищении кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка на общую сумму более 3 миллиардов долларов. В понедельник следователи МВД, которые ведут это дело о хищении и выводе кредитных средств, намерены ходатайствовать в суде об аресте Мазурова, пишет газета.
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Издание отмечает, что пока детали уголовного дела, возбужденного по фактам особо крупного мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ), не разглашаются. По данным источников газеты, речь, в частности, может идти о мошенничестве с кредитом, взятым у Сбербанка на 1,75 миллиарда долларов на строительство предприятия (оно было построено, как говорят источники, по стоимости ниже рыночной). Однако, по данным правоохранителей, намеченные работы не были выполнены, причем на эти цели средства в виде кредитов были получены и в двух других банках. В итоге в Сбербанке пришли к мнению, что деньги могли быть похищены, пишет издание, и Сбербанк стал, по данным источников газеты, инициатором уголовного разбирательства.
Один из основных активов, принадлежавших "Новому потоку" - Антипинский НПЗ - находится в процедуре банкротства. Задолженность компании - 5 миллиардов долларов, из них 3 миллиарда – долг Сбербанку. При этом Сбербанк 23 мая сообщил, что его группа получила право собственности на 100% акций холдинговой компании Vikay Industrial Limited, контролирующей 80% акций АО " Антипинский НПЗ ", обратив взыскание на заложенное имущество завода. В начале июня Сбербанк сообщил, что российская компания "Сокар Энергоресурс", участники которой - банк и группа инвесторов, приобрела 80% акций НПЗ.
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