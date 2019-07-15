Дело об убийстве Натальи Эстемировой

Российская журналистка и правозащитница, лауреат многих правозащитных премий Наталья Эстемирова была похищена в Грозном 15 июля 2009 года около 8 часов 30 минут недалеко от своего дома. В 16 часов 30 минут этого же дня тело Эстемировой с огнестрельными ранениями в области головы и грудной клетки было обнаружено в 200 метрах от федеральной трассы "Кавказ", на грунтовой дороге вблизи села Гази-Юрт Назрановского района Ингушетии. На месте происшествия были обнаружены личные вещи потерпевшей.

По факту похищения следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре РФ по Чеченской Республике было возбуждено уголовное дело по статье 126 Уголовного кодекса РФ (похищение человека). По факту убийства уголовное дело возбудил Назрановский городской следственный отдел следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Республике Ингушетия по статьям 105 и 222 УК РФ (убийство и незаконный оборот оружия и боеприпасов). Уголовные дела были соединены в одно производство и переданы для дальнейшего расследования в Главное следственное управление Следственного комитета при прокуратуре РФ по Южному федеральному округу. Под личный контроль уголовное дело взял глава Следственного комитета прокуратуры (СКП) РФ Александр Бастрыкин.

В качестве основной версии убийства Натальи Эстемировой следствие рассматривало ее профессиональную деятельность.

По уголовному делу было допрошено в качестве свидетелей более тысячи человек, в том числе из окружения Эстемировой, лиц, с которыми она контактировала, служащих различных организаций, правоохранительных органов. Проведено 83 судебных экспертизы, направлено 380 поручений и запросов в правоохранительные органы и правозащитные организации, рассмотрено более тысячи обращений граждан и организаций.

В 2013 году Следственный комитет России сообщил , что следователи планировали допросить ряд сотрудников миссии УВКБ (Управления Верховного комиссара по делам беженцев) ООН на Северном Кавказе, которые могут располагать информацией о деятельности Эстемировой. Отмечалось, что это возможно осуществить лишь с согласия секретариата ООН.

В ходе расследования нашла объективное подтверждение версия о совершении похищения и убийства Натальи Эстемировой боевиком Алхазуром Башаевым и другими участниками банды Ислама Успахаджиева. Мотивом этого преступления следствие считает месть за публикации Эстемировой в СМИ о вербовке Башаевым боевиков и нападении на семью московского бизнесмена, а также дискредитация органов государственной власти Чеченской Республики.

По версии следствия, рано утром 15 июля 2009 года Башаев совместно с другими участниками указанного незаконного вооруженного формирования на автомобиле ВАЗ-2107 прибыл к дому Эстемировой по улице Богдана Хмельницкого в Грозном, дождался, когда потерпевшая выйдет из подъезда, похитил ее и вывез на территорию Ингушетии. В этот же день в окрестностях села Гази-Юрт Назрановского района республики Башаев совершил убийство правозащитницы.

Следствием собраны достаточные доказательства виновности Башаева в совершении убийства Эстемировой, в связи с чем вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных в статьях 208, 126, 105 и 222 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании, похищение человека, убийство, незаконный оборот оружия).

Следователи сообщили , что к совершению преступлений помимо Башаева были причастны еще три человека. В числе доказательств – изъятое орудие убийства и устройство для бесшумной стрельбы. Химико-баллистическая экспертиза полностью подтвердила, что убийство Эстемировой было совершено именно из этого оружия с глушителем. Кроме того, вместе с этим пистолетом следствием изъято похищенное ранее у сотрудника милиции служебное удостоверение с вклеенной в него фотографией Башаева. Следствием установлен и продавец автомобиля, на котором передвигались соучастники похищения и убийства правозащитницы. Он опознал Башаева по фотографии. По мнению следствия, эти доказательства являются значительными даже при отсутствии совпадений материалов ДНК.

В 2010 году Алхазуру Башаеву заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По данным следствия, на тот момент он находился на территории Франции, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В ходе расследования уголовного дела в компетентные органы Французской Республики было направлено несколько запросов об оказании правовой помощи. Также вопрос розыска и задержания Башаева поднимался в ходе встречи представителей СК РФ с коллегами национальной полиции Франции.

Коллеги Эстемировой неоднократно критиковали следствие по делу, отмечая, что оно рассматривает лишь одну версию, что, по мнению правозащитников, мешает объективному расследованию. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение проверить все возможные версии об убийстве правозащитницы.

Следственный комитет РФ сообщал , что доказательства собранные следствием, свидетельствуют о неопровержимости причастности Башаева к совершению убийства Эстемировой. Некоторые высказывания в СМИ о его непричастности основаны не на реальных фактах, а являются лишь субъективным мнением лиц, не обладающих соответствующей компетенцией, не располагающих информацией и не имеющих доступа ко всем материалам данного уголовного дела.

Убийство Натальи Эстемировой вызвало большой политический и общественный резонанс . В июле 2009 года занимавший пост президента РФ Дмитрий Медведев и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров осудили преступление и заявили, что для поимки убийц будут приняты все необходимые меры.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и Верховный комиссар ООН по правам человека Нави Пиллай призвали к проведению тщательного и независимого расследования, свою помощь в расследовании убийства предложили эксперты ООН в сфере защиты прав человека.