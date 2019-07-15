Без прописки и лекарств. Заповедник хочет сделать жителей Кукуевки бомжами

2019-07-15T08:00Z
2019-07-15T19:08Z
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РИА Новости
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РИА Новости
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости, Мария Марикян. В Курской области жители деревни Кукуевка не могут прописаться в принадлежащих им домах, потому что те оказались на территории заповедника после того, как природный комплекс расширили и узаконили новые границы. На этапе строительства руководство заповедника не предъявляло никаких претензий и все согласовывало. А теперь собственность не удается оформить. Почему хозяева домов, возведенных на законных основаниях, не могут зарегистрироваться по месту жительства — в материале РИА Новости.
Отказ в регистрации
В 2018 году границы защитной зоны Центрально-Черноземного государственного заповедника имени профессора В. В. Алехина в Курской области расширили. Буферную территорию поставили на кадастровый учет. И возникла конфликтная ситуация между представителями заповедника и обитателями деревни, находящейся прямо на территории природного комплекса. Местным жителям стали отказывать в регистрации жилых домов. Без прописки владельцы не получают льготы, не могут рассчитывать на медицинское обслуживание.
"Я — один из собственников, пострадавших от этой проблемы. Купил участок в 2012-м. Так получилось, что мы (жители Кукуевки. — Прим. ред.) все приобрели участки еще до 2018 года. Построили дома. А сейчас не можем их зарегистрировать. В настоящий момент в деревне около 250 семей. Люди страдают из-за такой неразберихи. У нас есть инвалиды, которые нуждаются в льготах, операциях, а им отказывают — нет регистрации", — говорит Владимир Кузнецов.
Немотивированное решение
Охранную зону заповедника увеличили с одного километра до трех. Постановление Курского облисполкома о расширении защитной территории природного комплекса принято еще в 1988 году. Однако до 2018-го буферная зона не была поставлена на кадастровый учет. По решению облисполкома любая хозяйственная деятельность (включая строительство индивидуальных жилых домов) допускалась только по согласованию с научно-техническим советом заповедника.
В 2009 году земельный участок, входящий в охранную зону, был включен в границы Кукуевки. Это не означало запрет на хозяйственную и иную деятельность. Главное условие — не вредить окружающей среде и согласовывать все действия с представителями заповедника. К строительству домов большая часть жильцов приступила в 2012-м. Причем каждый получил разрешение — проблем с согласованием проектов и строительных планов не возникало.
"С этого времени (с 2018 года. — Прим. ред.) немотивированные отказы заповедника в лице научно-технического совета в согласовании хозяйственной деятельности препятствуют регистрации права собственности граждан на жилые дома, — замечает председатель правового комитета администрации Курской области Александр Ерменчук. — Хотелось бы подчеркнуть, что каких-либо документальных данных о том, что строительством индивидуальных жилых домов природному комплексу заповедника причинен вред, не имеется".
В свою очередь, директор заповедника Андрей Власов указывает, что претензии предъявляют не собственникам, а администрации Курской области. "Четвертая часть площади охранной зоны, которая находится в этом районе, была переведена в 2009 году без согласования заповедника из земель хозяйственного назначения в земли индивидуального жилищного строительства. Предприниматели этим воспользовались, скупили участки и решили их продать — рыночная цена земель под ИЖС выше, чем территория сельскохозяйственного назначения", — поясняет он.
У курских чиновников и жильцов есть ответная претензия — некомпетентный научно-технический совет. Именно с ним нужно согласовывать хозяйственную и строительную деятельность на территории природного комплекса. В администрации считают, что в совет, помимо сотрудников заповедника, должны входить представители органов власти, научно-исследовательских и природоохранных организаций.
"Директор сформировал научно-технический совет заповедника из своих подчиненных. В их числе — главный бухгалтер, юрисконсульт, инспектор по кадрам, то есть люди, далекие от природоохранной деятельности", — говорит адвокат жителей Кукуевки Александр Терновцов.
Директор заповедника парирует: "Научно-технический совет составляю я. В него входят компетентные люди".
Как сообщили в пресс-службе администрации Курской области, по рекомендации Минприроды России, на территории Кукуевки организовано проведение общественной экологической экспертизы проектной документации объектов, расположенных в охранной зоне заповедника. Также природоохранное ведомство посодействует тому, чтобы научно-технический совет заповедника был расширен.
Сейчас между жильцами деревни и заповедником идут судебные разбирательства. В конце июля районный суд должен вынести решение. В случае проигрыша собственники намерены обратиться в областной, а если понадобится, и Верховный суд.
Юрист Юрий Костко, комментируя проблему корреспонденту РИА Новости, уточнил, что обычно владельцы полагаются на сведения Единого государственного реестра недвижимости. "А информацией об охранных зонах он начал пополняться не так давно. Поэтому в выписках ЕГРН далеко не всегда представлены сведения о таких территориях, — говорит Костко. — Однако для суда это не аргумент. Виноваты эксплуатирующие службы и собственники предприятий, которые вовремя не вносят в реестр необходимые данные".