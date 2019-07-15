Без прописки и лекарств. Заповедник хочет сделать жителей Кукуевки бомжами

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости, Мария Марикян. В Курской области жители деревни Кукуевка не могут прописаться в принадлежащих им домах, потому что те оказались на территории заповедника после того, как природный комплекс расширили и узаконили новые границы. На этапе строительства руководство заповедника не предъявляло никаких претензий и все согласовывало. А теперь собственность не удается оформить. Почему хозяева домов, возведенных на законных основаниях, не могут зарегистрироваться по месту жительства — в материале РИА Новости.

Отказ в регистрации

В 2018 году границы защитной зоны Центрально-Черноземного государственного заповедника имени профессора В. В. Алехина в Курской области расширили. Буферную территорию поставили на кадастровый учет. И возникла конфликтная ситуация между представителями заповедника и обитателями деревни, находящейся прямо на территории природного комплекса. Местным жителям стали отказывать в регистрации жилых домов. Без прописки владельцы не получают льготы, не могут рассчитывать на медицинское обслуживание.

"Я — один из собственников, пострадавших от этой проблемы. Купил участок в 2012-м. Так получилось, что мы (жители Кукуевки. — Прим. ред.) все приобрели участки еще до 2018 года. Построили дома. А сейчас не можем их зарегистрировать. В настоящий момент в деревне около 250 семей. Люди страдают из-за такой неразберихи. У нас есть инвалиды, которые нуждаются в льготах, операциях, а им отказывают — нет регистрации", — говорит Владимир Кузнецов.

Немотивированное решение

Охранную зону заповедника увеличили с одного километра до трех. Постановление Курского облисполкома о расширении защитной территории природного комплекса принято еще в 1988 году. Однако до 2018-го буферная зона не была поставлена на кадастровый учет. По решению облисполкома любая хозяйственная деятельность (включая строительство индивидуальных жилых домов) допускалась только по согласованию с научно-техническим советом заповедника.

В 2009 году земельный участок, входящий в охранную зону, был включен в границы Кукуевки. Это не означало запрет на хозяйственную и иную деятельность. Главное условие — не вредить окружающей среде и согласовывать все действия с представителями заповедника. К строительству домов большая часть жильцов приступила в 2012-м. Причем каждый получил разрешение — проблем с согласованием проектов и строительных планов не возникало.

"С этого времени (с 2018 года. — Прим. ред.) немотивированные отказы заповедника в лице научно-технического совета в согласовании хозяйственной деятельности препятствуют регистрации права собственности граждан на жилые дома, — замечает председатель правового комитета администрации Курской области Александр Ерменчук. — Хотелось бы подчеркнуть, что каких-либо документальных данных о том, что строительством индивидуальных жилых домов природному комплексу заповедника причинен вред, не имеется".

В свою очередь, директор заповедника Андрей Власов указывает, что претензии предъявляют не собственникам, а администрации Курской области. "Четвертая часть площади охранной зоны, которая находится в этом районе, была переведена в 2009 году без согласования заповедника из земель хозяйственного назначения в земли индивидуального жилищного строительства. Предприниматели этим воспользовались, скупили участки и решили их продать — рыночная цена земель под ИЖС выше, чем территория сельскохозяйственного назначения", — поясняет он.

У курских чиновников и жильцов есть ответная претензия — некомпетентный научно-технический совет. Именно с ним нужно согласовывать хозяйственную и строительную деятельность на территории природного комплекса. В администрации считают, что в совет, помимо сотрудников заповедника, должны входить представители органов власти, научно-исследовательских и природоохранных организаций.

"Директор сформировал научно-технический совет заповедника из своих подчиненных. В их числе — главный бухгалтер, юрисконсульт, инспектор по кадрам, то есть люди, далекие от природоохранной деятельности", — говорит адвокат жителей Кукуевки Александр Терновцов.

Директор заповедника парирует: "Научно-технический совет составляю я. В него входят компетентные люди".

Как сообщили в пресс-службе администрации Курской области, по рекомендации Минприроды России, на территории Кукуевки организовано проведение общественной экологической экспертизы проектной документации объектов, расположенных в охранной зоне заповедника. Также природоохранное ведомство посодействует тому, чтобы научно-технический совет заповедника был расширен.

Сейчас между жильцами деревни и заповедником идут судебные разбирательства. В конце июля районный суд должен вынести решение. В случае проигрыша собственники намерены обратиться в областной, а если понадобится, и Верховный суд.