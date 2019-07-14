Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-14T15:10Z
https://ria.ru/20190714/1556503545.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В партии Саакашвили сообщили о блокировке их счетов Приватбанком

Вчера, 15:10
1145
КИЕВ, 14 июл - РИА Новости. Член политсовета "Движение новых сил" и бывший заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе заявил, что Приватбанк блокирует поступление средств на счета партии.
"Приватбанк, который на сегодняшний день является государственным банком, в нем у нас было три счета (в другом банке мы не успевали открыть счет). Я не понимаю, по чьему указанию Приватбанк блокирует каждую нашу платежку и пожертвование, которые поступают на наш счет. Например, наши сторонники жертвуют на рекламу, на бензин, на разные расходы партии - им просто возвращают эти платежи обратно, несмотря на то, что сумма не подпадает под финансовый мониторинг банка. На вопрос "а почему вы это делаете?" мы получаем ответ "у нас такое указание от руководства", - сказал Сакварелидзе во время прямого эфира в Facebook.
Игорь Коломойский
17 мая, 08:00
"Уникальный проходимец". Почему Коломойский вернулся на Украину
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
19141001
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеДавид СакварелидзеВладимир ЗеленскийМихаил СаакашвилиВ мире
Рекомендуем
Итальянский суд поручил прокуратуре возбудить дело против депутата Рады
РИА
Новости
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море
Немецкий экс-министр объяснил, почему "Северный поток — 2" будет достроен
Сотрудница ОАО Российские железные дороги у поезда Россия рейса Москва – Владивосток на Ярославском вокзале в Москве
Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд
Блогер Instagram и YouTube Эмили Хартридж
Звезда YouTube и Instagram насмерть разбилась на электроскутере
Лента
новостей
ДТП в Башкирии. 14 июля 2019
В Башкирии шесть человек погибли в ДТП с автобусом
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
В незаконной акции в центре Москвы участвуют около тысячи человек
На Украине автомобиль въехал в группу детей, сообщили СМИ
Виктор Медведчук
Медведчук рассказал, как внешнее управление США влияет на политику Киева
Официальный визит президента РФ В. Путина в Италию
Итальянский премьер объяснил приглашение Савоини на ужин с Путиным
Депутат парламента Грузии от оппозиционной фракции Альянс патриотов Георгий Ломия
Оппозиционный депутат из Грузии прилетел в Москву
Последствия ДТП на участке дороги Полтава - Сумы, вблизи села Бричковка. 13 июля 2019
СМИ сообщили о возможном участии однопартийца Зеленского в смертельном ДТП
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
США не разорвут военные отношения с Турцией из-за С-400, считают в Совфеде
В Волгоградской области загорелся автобус с пассажирами
Укладка труб газопровода Северный поток-2 в территориальных водах Швеции
Пушков объяснил, почему США хотят помешать "Северному потоку — 2"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:36В Ленинградской области поезд насмерть сбил мужчину
10:35Самолет вернулся в Пулково из-за треснувшего стекла в кабине пилотов
10:31Эксперты назвали причины падения рейтинга партии Зеленского
10:30В Татарстане объявили штормовое предупреждение
10:29СК организовал проверку после жесткой посадки вертолета на Камчатке
10:29Синоптики предупредили о высокой пожарной опасности в приморских лесах
10:29Эксперт назвал создание сейсмического оружия теоретически возможным
10:28Более 61 тысячи человек сделали прививки после паводка в Иркутской области
10:25Избиратели узнают о судимости кандидатов и через 40 лет, заявили в МГИК
10:22В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:17Ученые назвали оптимальный для здорового образа жизни напиток
10:16В ЦЕРН открыли новую частицу
10:15Эксперт рассказал, какие стихийные бедствия угрожают Испании и Китаю
10:14На Камчатке десять человек пострадали при жесткой посадке Ми-8
10:13Мутко посетил пункт долговременного проживания пострадавших в Приангарье
10:12Партия Зеленского опровергла сообщения об участнике ДТП под Полтавой
10:11Основателя "Нового потока" заподозрили в мошенничестве
10:07Президент Казахстана заявил, что земли иностранцам продавать не будут
10:07Журнал "ОК!" стал частью медиахолдинга "ЖАРА"
10:05В Башкирии рассказали о работе перевозчика, чей автобус попал в ДТП
Лента новостейМолния