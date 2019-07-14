В партии Саакашвили сообщили о блокировке их счетов Приватбанком

КИЕВ, 14 июл - РИА Новости. Член политсовета "Движение новых сил" и бывший заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе заявил, что Приватбанк блокирует поступление средств на счета партии.
"Приватбанк, который на сегодняшний день является государственным банком, в нем у нас было три счета (в другом банке мы не успевали открыть счет). Я не понимаю, по чьему указанию Приватбанк блокирует каждую нашу платежку и пожертвование, которые поступают на наш счет. Например, наши сторонники жертвуют на рекламу, на бензин, на разные расходы партии - им просто возвращают эти платежи обратно, несмотря на то, что сумма не подпадает под финансовый мониторинг банка. На вопрос "а почему вы это делаете?" мы получаем ответ "у нас такое указание от руководства", - сказал Сакварелидзе во время прямого эфира в Facebook.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.