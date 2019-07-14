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РИА Новости

В Совфеде оценили заявление о последствиях украинской блокады Крыма

Вчера, 14:14
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредставитель от законодательного органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков
Представитель от законодательного органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Представитель от законодательного органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление депутата Верховной рады Евгения Мураева о негативных последствиях киевской блокады Крыма.
По его словам, действия Порошенко в отношении жителей полуострова действительно оттолкнули их от Украины, однако это отношение формировалось все то время, что Крым был в ее составе.
"В составе независимой Украины в Крыму все разрушалось, Украина не относилась к нему как к своей территории".
Председатель Постоянной комиссии Верховного Совета Автономной Республики Крым по культуре Сергей Цеков
Сергей Цеков
Сенатор подчеркнул, что крымчане всегда считали Россию своей родиной и стремились к воссоединению с ней.
Для более полной картины Мураеву следовало рассказать о настроениях, национальном составе жителей полуострова, а также об отношении к ним Украины до того, как Крым стал российским регионом, заключил Цеков.
Ранее Евгений Мураев заявил, что попытка блокады Донбасса и Крыма обернулась негативными последствиями для Украины. Так, власть, правительство, парламент и президент Украины оттолкнули от себя людей, которых они не ассоциируют с этой страной.
Памятник архитектуры Ласточкино гнездо
Вчера, 11:13
В Крыму прокомментировали заявление Мураева о последствиях блокады Украиной
199725410
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Ситуация на УкраинеСергей ЦековКрымРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
с ними нельзя по человечески основа политики ненависть ко всему русскому .они не могли подождать до сентября и провести выборы и все у них было бы в норме и с крымом и донбассом .а про вмешательство так тут даже можно и официально .кто воевал в чечне и сбивал наши самолеты в грузии .им можно а нам нельзя мы их не трогали а они все лезли на рожон а янукович с ними заигрывал .надо этого двуличного дядю на парашюте сбросить в львовскую обл. .
14 июля, 14:51
владимир виниченко
4040001
Украина всегда подспудно понимала, что Крым - неподъёмная ноша для неё... Украина сама для себя по сию пору остаётся неподъёмной ношей... США и их союзники прекрасно это осознают и поэтому стремятся максимально использовать то время, которое им отпущено в плане использования Украины против России... Россия мало-помалу набирается сил и время, отпущенное США и Великобритании для гнусного использования самого близкого и родственного русским народа, истекает... С исторической точки зрения, такое непотребство, которое творится с Украиной сейчас - скоро завершится...
14 июля, 14:43
Владимир Хорошев
2710000
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