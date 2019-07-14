В Совфеде оценили заявление о последствиях украинской блокады Крыма

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в разговоре с RT Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление депутата Верховной рады Евгения Мураева о негативных последствиях киевской блокады Крыма.

По его словам, действия Порошенко в отношении жителей полуострова действительно оттолкнули их от Украины, однако это отношение формировалось все то время, что Крым был в ее составе.

"В составе независимой Украины в Крыму все разрушалось, Украина не относилась к нему как к своей территории". Сергей Цеков

Сенатор подчеркнул, что крымчане всегда считали Россию своей родиной и стремились к воссоединению с ней.

Для более полной картины Мураеву следовало рассказать о настроениях, национальном составе жителей полуострова, а также об отношении к ним Украины до того, как Крым стал российским регионом, заключил Цеков.