ЕР исправит ошибки в случае отказа в регистрации ее кандидатам в МГД

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. "Единая Россия" займётся исправлением ошибок, если подтвердится отказ в регистрации партийным кандидатам в Мосгордуму, поскольку сбор подписей - это проверка партии на прочность, заявил РИА Новости секретарь Московского городского реготделения (МГРО) ЕР, зампред Мосгордумы Андрей Метельский.

Ранее заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов сообщил РИА Новости, что всем самовыдвиженцам в Мосгордуму по 43-му округу, в том числе актеру Андрею Соколову, музыканту Сергею "Пауку" Троицкому, "яблочнику" Сергею Митрохину и стороннице Алексея Навального Любови Соболь, скорее всего, откажут в регистрации кандидатами на выборах. Как он отметил, в избирательном списке до апелляций окажутся только представители трёх партий, которые не собирали подписи: это коммунистическая партия, "Справедливая Россия" и ЛДПР.

"Давайте дождёмся официальных итогов проверки подписей, а потом уже будем говорить о том, кто кого и как поддержит. Если человек не собрал подписей, как его можно зарегистрировать? Да никак. Значит, сегодня есть какие-то недоработки у него, у его штаба. Мы будем смотреть за этим. Если это касается единороссов, будем исправлять эти ошибки. Если всё-таки получается ситуация такая, значит, мы тоже сегодня имеем какие-то замечания по сбору подписей", - сказал Метельский РИА Новости, добавив, что считает "преждевременным" выражение различных "домыслов" по поводу отказа в регистрации партийным и оппозиционным кандидатам.

Метельский подчеркнул, что не видит "ничего страшного и удивительного" в том, что Мосизбирком "заметил и отбраковал подписи". По его словам, все кандидаты "знали, на что идут", "четко читали закон" и "чётко понимают, как нужно собирать подписи". Если подписи забракованы - значит, "есть вопросы", отметил он, добавив, что есть "специальные процедуры", которые могут позволить оппозиции проверить корректность выводов избиркома.

Говоря о том, что действующему депутату Мосгордумы от ЕР Ренату Лайшеву, а также единороссу-самовыдвиженцу Андрею Соколову отказано в регистрации, Метельский отметил, что, возможно, помимо них, некоторые члены партии "тоже не соберут подписи". По его словам, партия о такой возможности "говорила и предупреждала".

"Почему нас все время не слышит оппозиция, не слышат те люди, которые начинают писать различные фейковые новости в интернете и так далее? Мы говорили о том, что да, мы не боимся сбора подписей, мы, наоборот, хотим себя проверить на прочность, проявить некоторое гражданское мужество, если хотите, и пойти собирать подписи, не прятаться за законы, за большую партию о том, что мы и так можем провести своих кандидатов всех, без сбора подписей", - заявил зампред Мосгордумы.

Отвечая на вопрос о том, не назрела ли сегодня необходимость упростить законодательство в части регистрации кандидатов, секретарь МГРО "Единой России" отметил, что "для страны, которая строит правовое государство, это невозможно".