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РИА Новости

Зеленский искупался вместе с украинцами в Черном море

01:13
11774
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время посещения Одесского морского порта. 13 июля 2019
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Одесского морского порта. 13 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Одессу искупался в Черном море вместе с сотрудниками администрации и местными жителями. Видео опубликовано на странице офиса президента Украины в Facebook.
В сообщении говорится, что Зеленский перед началом рабочего дня решил проверить температуру воды в Черном море.
"Перед началом напряженного рабочего дня в Одессе президент Украины Владимир Зеленский и команда его Офиса лично проинспектировали температуру воды в Черном море", - написано в посте.
На ролике видно, что появление Зеленского стало неожиданностью для местных жителей, которые столпились вокруг него, пытаясь сфотографироваться и задать ему вопросы.
В середине июня президент Украины привлек внимание общественности и стал объектом для шуток, пробежав через работающий фонтан в Мариуполе.
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Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Просто искупался с украинцами в черном море?! Да ладно. Не прискакал на пляж на коне со стерхами, не поплавал с дельфинами и даже не нашел ни одной амфоры на дне? Неправильный какой-то президент.
14 июля, 01:35
Alex Fedorov
10210031
Неожиданно как Гитлер в аквапарке!😂
14 июля, 01:59
vvapo11
620004
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