Зеленский искупался вместе с украинцами в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Одесского морского порта. 13 июля 2019

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Одессу искупался в Черном море вместе с сотрудниками администрации и местными жителями. Видео опубликовано на странице офиса президента Украины в Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Одессу искупался в Черном море вместе с сотрудниками администрации и местными жителями. Видео опубликовано на странице офиса президента Украины в Facebook

В сообщении говорится, что Зеленский перед началом рабочего дня решил проверить температуру воды в Черном море.

"Перед началом напряженного рабочего дня в Одессе президент Украины Владимир Зеленский и команда его Офиса лично проинспектировали температуру воды в Черном море", - написано в посте.

На ролике видно, что появление Зеленского стало неожиданностью для местных жителей, которые столпились вокруг него, пытаясь сфотографироваться и задать ему вопросы.