Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь. Соответствующее видео размещено на YouTube.

Глава государства выступил с речью на Театральной площади и направился к Драматическому театру. Вокруг него быстро собралась толпа местных жителей.

Украинский лидер решил срезать дорогу к машине и вместе с охранниками пробежал через фонтан.