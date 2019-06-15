Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь. Соответствующее видео размещено на YouTube.
Глава государства выступил с речью на Театральной площади и направился к Драматическому театру. Вокруг него быстро собралась толпа местных жителей.
Украинский лидер решил срезать дорогу к машине и вместе с охранниками пробежал через фонтан.
Примеру Зеленского последовали некоторые из горожан и тоже оказались под струями воды.
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