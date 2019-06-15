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РИА Новости

Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе

Вчера, 23:38
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь. Соответствующее видео размещено на YouTube.
Глава государства выступил с речью на Театральной площади и направился к Драматическому театру. Вокруг него быстро собралась толпа местных жителей.
Украинский лидер решил срезать дорогу к машине и вместе с охранниками пробежал через фонтан.
Примеру Зеленского последовали некоторые из горожан и тоже оказались под струями воды.
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Владимир ЗеленскийМариупольВ мире
Популярные комментарии
Скоро не только по воде будет бегать, но и через костер прыгать, и в космос в ватнике выходить. А также кур доить и коров учить летать.
15 июня, 23:43
Олег Воденников
1580007
Аахахах, и этот президент хочет решать вопросы целой страны и разговаривать на равных с Мировыми лидерами? Зеленскому максимум в песочнице с детьми на даче играться))))))
16 июня, 00:23
РРоман
1260006
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