"Много водки": создатели телескопа для "Спектра-РГ" отпраздновали запуск

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Сотрудники немецкого Института внеземной физики имени Макса Планка (MPE), который создал телескоп eROSITA для астрофизической космической обсерватории "Спектр-РГ", выведенной на орбиту в субботу, празднуют успешный запуск.

Ракета-носитель "Протон-М" со "Спектром-РГ" была запущена с космодрома Байконур в 15.31 мск. Через 10 минут после старта разгонный блок ДМ-03 с обсерваторией отделился от третьей ступени ракеты на суборбитальной траектории. Выведение "Спектра" на целевую орбиту было осуществлено за счёт двух включений двигательной установки ДМ-03.

"Много водки и шампанского было выпито в MPE", - написал в Twitter научный сотрудник института Джереми Сандерс после успешного запуска обсерватории, снабдив запись хештегом eROSITA.

На личной странице Сандерса на сайте института указано, что он работает в группе астрофизики высоких энергий.

"Предпочтительнее посмотреть на данные, прежде чем выпить слишком много бутылок водки", - предостерёг коллегу известный американский астрофизик Джонатан МакДауэлл.

Космическая обсерватория "Спектр-Рентген-Гамма" ("Спектр-РГ") - международный российско-германский проект, который нацелен на создание орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне. Обсерватория "Спектр-РГ", построенная в НПО имени Лавочкина, включает два телескопа: eRosita, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия), и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове.