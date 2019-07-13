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2019-07-13T18:27Z
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РИА Новости

В РАН рассказали о задачах российского космического телескопа "Спектр-РГ"

Вчера, 18:27
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© Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос"Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией "Спектр-РГ" с космодрома Байконур. 13 июля 2019
Запуск ракеты-носителя Протон-М с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией Спектр-РГ с космодрома Байконур. 13 июля 2019
© Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос"
Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией "Спектр-РГ" с космодрома Байконур. 13 июля 2019
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Российский космический телескоп "Спектр-РГ" будет работать над приоритетной для мировой науки тематикой - астрофизикой высоких энергий, рассказал РИА Новости директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.
Ракета "Протон" со "Спектром" была запущена в 15.31 мск. Через 10 минут после старта разгонный блок ДМ-03 с обсерваторией отделился от третьей ступени ракеты на суборбитальной траектории. Выведение "Спектра" на целевую орбиту было осуществлено за счёт двух включений двигательной установки ДМ-03.
Ракета-носитель Протон-М с российской обсерваторией Спектр-РГ на стартовом комплексе космодрома Байконур
Вчера, 15:28
Ученый рассказал, сколько проработает "Спектр-РГ"
"Это первый большой российский проект после запуска "Спектр-Р" за восемь лет (запущен в 2011 году, вышел из строя в 2019 году - ред.). Что касается мировой науки, то астрофизика высоких энергий - это приоритетное направление, которое связано с тем, что у нас появилось много новой информации, которая не вписывается в ранее известные модели Вселенной - темная материя, темная энергия. Проект "Спектр-РГ" позволит нам продвинуться в понимании этого направления. Это один из ключевых мировых приоритетов сейчас", - отметил он.
Заместитель директора ИКИ Михаил Павлинский сказал РИА Новости, что запуск "Спектра-РГ" очень значимое событие. "К проекту приковано большое внимание не только российских специалистов, но и европейских и американских, то есть мировой общественности", - отметил он.
Космическая обсерватория "Спектр-Рентген-Гамма" ("Спектр-РГ") - международный российско-германский проект, который нацелен на создание орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне.
Обсерватория "Спектр-РГ", построенная в НПО имени Лавочкина, включает два телескопа: eRosita, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия), и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове.
Главная миссия научного аппарата "Спектр-РГ" - исследование Вселенной в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения, создание "карты" видимой Вселенной, на которой будут отмечены все достаточно крупные скопления галактик.
Предшественник "Спектра-РГ" - астрофизическая космическая обсерватория "Спектр-Р" (проект "Радиоастрон") - был запущен в 2011 году и вышел из строя в январе 2019 года.
Сотрудники лаборатории НПО имени С.А. Лавочкина у космического аппарата Спектр-РГ. Архивное фото
22 июня, 00:38
Источник рассказал, что вызвало проблему с телескопом "Спектр-РГ"
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РАНСпектр-РГКосмос - РИА НаукаРоссийская академия наукРИА Наука
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