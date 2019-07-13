В РАН рассказали о задачах российского космического телескопа "Спектр-РГ"

Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией "Спектр-РГ" с космодрома Байконур. 13 июля 2019

Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией "Спектр-РГ" с космодрома Байконур. 13 июля 2019

© Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией "Спектр-РГ" с космодрома Байконур. 13 июля 2019

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Российский космический телескоп "Спектр-РГ" будет работать над приоритетной для мировой науки тематикой - астрофизикой высоких энергий, рассказал РИА Новости директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

Ракета "Протон" со "Спектром" была запущена в 15.31 мск. Через 10 минут после старта разгонный блок ДМ-03 с обсерваторией отделился от третьей ступени ракеты на суборбитальной траектории. Выведение "Спектра" на целевую орбиту было осуществлено за счёт двух включений двигательной установки ДМ-03.

"Это первый большой российский проект после запуска "Спектр-Р" за восемь лет (запущен в 2011 году, вышел из строя в 2019 году - ред.). Что касается мировой науки, то астрофизика высоких энергий - это приоритетное направление, которое связано с тем, что у нас появилось много новой информации, которая не вписывается в ранее известные модели Вселенной - темная материя, темная энергия. Проект "Спектр-РГ" позволит нам продвинуться в понимании этого направления. Это один из ключевых мировых приоритетов сейчас", - отметил он.

Заместитель директора ИКИ Михаил Павлинский сказал РИА Новости, что запуск "Спектра-РГ" очень значимое событие. "К проекту приковано большое внимание не только российских специалистов, но и европейских и американских, то есть мировой общественности", - отметил он.

Космическая обсерватория "Спектр-Рентген-Гамма" ("Спектр-РГ") - международный российско-германский проект, который нацелен на создание орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне.

Обсерватория "Спектр-РГ", построенная в НПО имени Лавочкина, включает два телескопа: eRosita, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия), и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове.

Главная миссия научного аппарата "Спектр-РГ" - исследование Вселенной в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения, создание "карты" видимой Вселенной, на которой будут отмечены все достаточно крупные скопления галактик.