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РИА Новости

Вылет самолета "России" из Ларнаки задержали для дополнительной проверки

Вчера, 17:51
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Вылет самолёта авиакомпании "Россия" из кипрской Ларнаки в Санкт-Петербург задержан из-за сообщения об угрозе безопасности пассажиров и целостности воздушного судна, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
"Рейс 5704 из международного аэропорта Ларнака в Санкт-Петербург задерживается по причине получения от транспортного управления Кипра информации о поступившем к ним сообщении об угрозе безопасности пассажиров и целостности воздушного судна", - сказал собеседник агентства.
Терминал аэропорта Шереметьево
9 июля, 09:56
Роспотребнадзор напомнил пассажирам задержанных рейсов об их правах
Он отметил, что экипаж решил высадить пассажиров в здание аэровокзала. По правилам авиационной безопасности идет дополнительный досмотр воздушного судна, пассажиров, багажа и ручной клади.
"Рейс сможет вылететь после проведения данных процедур. В случае необходимости, как при задержке рейса, пассажиры будут обслуживаться согласно федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпании", - добавил собеседник агентства.
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Ларнакиавиакомпания РоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
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