Вылет самолета "России" из Ларнаки задержали для дополнительной проверки

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Вылет самолёта авиакомпании "Россия" из кипрской Ларнаки в Санкт-Петербург задержан из-за сообщения об угрозе безопасности пассажиров и целостности воздушного судна, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.

"Рейс 5704 из международного аэропорта Ларнака в Санкт-Петербург задерживается по причине получения от транспортного управления Кипра информации о поступившем к ним сообщении об угрозе безопасности пассажиров и целостности воздушного судна", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что экипаж решил высадить пассажиров в здание аэровокзала. По правилам авиационной безопасности идет дополнительный досмотр воздушного судна, пассажиров, багажа и ручной клади.