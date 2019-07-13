Врио губернатора Севастополя отправил правительство в отставку

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев отправил в отставку региональное правительство. Указ об этом опубликован на правительственном портале.
Тем же документом чиновникам поручено исполнять обязанности до формирования нового кабинета министров. Накануне Развожаев заявил, что это будет сделано в течение месяца.
Президент России Владимир Путин 11 июля освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова и назначил вместо него руководителя исполкома Общероссийского народного фронта Михаила Развожаева.
Развожаев будет руководить регионом до выборов нового губернатора, которые могут состояться в единый день голосования в сентябре 2020 года.