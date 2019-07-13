Врио губернатора Севастополя отправил правительство в отставку

Тем же документом чиновникам поручено исполнять обязанности до формирования нового кабинета министров. Накануне Развожаев заявил, что это будет сделано в течение месяца.

Развожаев будет руководить регионом до выборов нового губернатора, которые могут состояться в единый день голосования в сентябре 2020 года.