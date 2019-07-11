Путин сменил губернатора Севастополя

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ, которым освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

"Президент принял отставку Овсянникова по собственному желанию", — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Временно исполняющим обязанности главы региона стал Михаил Развожаев — руководитель исполкома Общероссийского народного фронта.

Как отмечается на сайте Кремля, решение о назначении Путин объявил чиновнику во время рабочей встречи.

Развожаев ранее занимал должность заместителя министра по делам Северного Кавказа, а также был врио главы Хакасии.

Освянников стал временно исполняющим обязанности главы Севастополя в 2016 году после ухода с этого поста Сергея Меняйло. В сентябре 2017 года Овсянников победил на выборах губернатора с результатом 71,12%.