Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-11T18:52Z
https://ria.ru/20190711/1556437280.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/150580/11/1505801101_0:202:6936:4104_1036x0_80_0_0_dba5390fd790ddcb38251b2922494abe.jpg
РИА Новости

Путин сменил губернатора Севастополя

Вчера, 18:49
31736
© РИА Новости / Василий БатановГубернатор Севастополя Дмитрий Овсянников
Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников
© РИА Новости / Василий Батанов
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ, которым освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

"Президент принял отставку Овсянникова по собственному желанию", — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Временно исполняющим обязанности главы региона стал Михаил Развожаев — руководитель исполкома Общероссийского народного фронта.
Как отмечается на сайте Кремля, решение о назначении Путин объявил чиновнику во время рабочей встречи.
Михаил Развожаев
Вчера, 19:13
Биография Михаила Развожаева
Развожаев ранее занимал должность заместителя министра по делам Северного Кавказа, а также был врио главы Хакасии.
Освянников стал временно исполняющим обязанности главы Севастополя в 2016 году после ухода с этого поста Сергея Меняйло. В сентябре 2017 года Овсянников победил на выборах губернатора с результатом 71,12%.
С декабря 2015-го Овсянников занимал должность заместителя главы Минпромторга. До этого он возглавлял департамент региональной промышленной политики ведомства.
Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников
Вчера, 21:13
В парламенте Севастополя назвали причину отставки губернатора Овсянникова
271231617726
Обсудить 9
Дмитрий ОвсянниковВладимир ПутинСевастопольРоссияПолитика
Популярные комментарии
По собственному желанию. Видимо, желание не сесть, было сильнее желания быть губернатором.
11 июля, 19:16
Серый Wolf
2681001
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин впервые поговорил по телефону с Зеленским
РИА
Новости
Отстраненный от должности президента Украины Виктор Янукович выступает на пресс-конференции в Ростове-на-Дону. 28 февраля 2014
Суд ЕС снял санкции с Януковича
Путин прокомментировал предложение Зеленского о переговорах
Министр внутренних дел по Республике Крым Олег Торубаров
Главу МВД Крыма сняли с должности
Лента
новостей
Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников
В парламенте Севастополя назвали причину отставки губернатора Овсянникова
Алексей Иванов
Задержан замглавы Пенсионного фонда Иванов
Макет нового авианосца проекта Ламантин на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге
Названы отличия нового российского авианосца "Ламантин"
Разрушенный блокпост сторонников федерализации у въезда в город Красноармейск. Архивное фото
В ДНР заявили о критическом ухудшении ситуации на линии соприкосновения
Михаил Развожаев
Биография Михаила Развожаева
Мать заметила слезы на глазах "умершего" сына и спасла его от кремации
Президент Украины Владимир Зеленский на 21-м саммите Украина - Европейский союз в Киеве.
Найдена первая жертва ВСУ в Донбассе при Зеленском
В НИИ Рошаля рассказали о состоянии избитой в Ингушетии девочки
В заксобрании Севастополя прокомментировали отставку губернатора
Торговый зал сбербанк CIB в главном офисе сбербанка по адресу Москва, улица Вавилова 19
Рубль укрепился на новостях от главы ФРС США
Бюст Иосифа Сталина
В СПЧ раскритиковали установку памятников Сталину
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18В Петербурге представили новейший ракетный береговой комплекс "Рубеж-МЭ"
03:15Количество детей-сирот в Москве сократилось почти в три раза за шесть лет
03:12Названы ядовитые грибы, которые можно спутать со съедобными
03:11Варфоломей обложил приходы "новой церкви" Украины "данью", рассказали в УПЦ
03:10Врачи рассказали об опасности некачественных солнцезащитных очков
03:07Стало известно количество премиальных авто, избежавших налога на роскошь
03:02Пожар на ТЭЦ в Мытищах полностью потушили
02:57В Судане задержали 12 офицеров по подозрению в причастности к перевороту
02:52Пользователи вновь жалуются на работу Twitter, восстановившуюся после сбоя
02:44В Приморье пообещали переселенцам из Латинской Америки помочь в фермерстве
02:39В Греции ассоциация зарубежной прессы осудила нападки со стороны депутата
02:28Исследование: чем больше зарплата, тем беспокойнее отпуск
02:11Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
02:01Выходцы из Алжира устроили беспорядки в центре Парижа
01:55Суд в Лондоне блокировал активы Минца и его семьи на 572 миллиона долларов
01:47Трамп примет 18 июля премьер-министра Нидерландов и обсудит сотрудничество
01:41Венесуэльские власти и оппозиция договорились вместе добиться мира в стране
01:20Трамп обещает узнать гражданство людей в США в обход переписи
01:19СМИ: США решили пока не применять санкции против главы иранского МИД
00:58Twitter объявил о полном возобновлении работы после крупномасштабного сбоя
Лента новостейМолния