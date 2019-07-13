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РИА Новости

Зеленский предложил провести конкурс по выбору нового одесского губернатора

Вчера, 14:12
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© Flickr / Jorge from BrazilУказатель улиц в Одессе
Указатель улиц в Одессе
© Flickr / Jorge from Brazil
Указатель улиц в Одессе. Архивное фото
КИЕВ, 13 июл - РИА Новости. Председатель Одесской областной государственной администрации будет избран по результатам конкурса, заявил президент Украины Владимир Зеленский на совещании по вопросам развития морских портов Украины в Одессе.
Ранее кабмин Украины согласовал назначение губернаторами восьми кандидатов, предложенных президентом Владимиром Зеленским, среди них был Андрей Андрейчиков на должность Одесской ОГА. После в Одессе прошел митинг против назначения Андрейчикова, митингующие заявили, что Андрейчиков якобы связан с бежавшим с Украины лидером ранее существовавшей "пророссийской" партии "Родина" Игорем Марковым.
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"Я думаю, что мы не можем рисковать в Одессе, даже с Андрейчиковым, которого я лично знаю. Мы проведем конкурс в Одессе", - приводит слова Зеленского агентство УНН в субботу.

Зеленский также назвал удачным эксперимент по назначению главы Львовской ОГА через проведения конкурса. "Мы увидели очень мощных людей. Даже один человек, который был на втором месте, стал председателем Ивано-Франковской государственной обладминистрации", - сказал украинский президент.
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