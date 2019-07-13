Зеленский предложил провести конкурс по выбору нового одесского губернатора

КИЕВ, 13 июл - РИА Новости. Председатель Одесской областной государственной администрации будет избран по результатам конкурса, заявил президент Украины Владимир Зеленский на совещании по вопросам развития морских портов Украины в Одессе.

"Я думаю, что мы не можем рисковать в Одессе, даже с Андрейчиковым, которого я лично знаю. Мы проведем конкурс в Одессе", - приводит слова Зеленского агентство УНН в субботу.

Зеленский также назвал удачным эксперимент по назначению главы Львовской ОГА через проведения конкурса. "Мы увидели очень мощных людей. Даже один человек, который был на втором месте, стал председателем Ивано-Франковской государственной обладминистрации", - сказал украинский президент.