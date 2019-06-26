В Одессе начался митинг против нового губернатора Андрейчикова

Ранее кабмин Украины согласовал назначение губернаторами восьми кандидатов, предложенных президентом Владимиром Зеленским, среди них был Андрейчиков.

Как сообщается на сайте издания, протестующие требовали проведения открытого конкурса на должность губернатора.

Митингующие также считают, что Андрейчиков якобы связан с лидером ранее существовавшей партии "Родина" Игорем Марковым. По их мнению, партия имела пророссийскую направленность.