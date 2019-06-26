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РИА Новости

В Одессе начался митинг против нового губернатора Андрейчикова

Вчера, 17:42
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КИЕВ, 26 июн - РИА Новости. Жители Одессы пришли к зданию областной госадминистрации с плакатами против назначения губернатором Андрея Андрейчикова, сообщается на сайте украинского издания "Громадское".
Ранее кабмин Украины согласовал назначение губернаторами восьми кандидатов, предложенных президентом Владимиром Зеленским, среди них был Андрейчиков.
Как сообщается на сайте издания, протестующие требовали проведения открытого конкурса на должность губернатора.
Митингующие также считают, что Андрейчиков якобы связан с лидером ранее существовавшей партии "Родина" Игорем Марковым. По их мнению, партия имела пророссийскую направленность.
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