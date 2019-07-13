Здание телеканала "112. Украина" обстреляли из гранатомета

Сотрудники полиции Киева у здания телеканала "112 Украина", которое было обстреляно из гранатомета. 13 июля 2019

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости. Телеканал Телеканал "112. Украина" сообщил, что его здание в Киеве обстреляли из гранатомета.

Инцидент на улице Дегтяревской произошел примерно в 03:40 ночи. По данным телеканала, стрелявших было двое, они скрылись с места происшествия. При обстреле никто не пострадал, повреждения получил только фасад здания.

Полицейские, приехавшие по вызову, обнаружили повреждения на фасаде и оцепили территорию.

"При отработке нашли отстрелянный тубус гранатомета, который направят на экспертизу", — сообщила пресс-служба киевской полиции.

Стрелка разыскивают. Полицейские возбудили уголовное дело о теракте. Все материалы они передадут в Службу безопасности Украины для дальнейшего расследования.

Союз журналистов Украины призвал Службу безопасности и другие правоохранительные органы эффективно расследовать обстрел, отметив, что "системная безнаказанность за предыдущие атаки на журналистов и СМИ провоцирует новые приступы".

Накануне телеканал "112. Украина" анонсировал показ фильма "В борьбе за Украину" (Revealing Ukraine), в котором американский режиссер Оливер Стоун и украинский документалист Игорь Лопатенок попытались разобраться в кризисе в стране. Для этой картины Стоун взял эксклюзивное интервью у президента России Владимира Путина. Они обсудили, в частности, инцидент в Керченском проливе.

пригрозил телеканалу ответственностью в случае показа фильма. Кроме того, на "112. Украина" заявили, что получают угрозы и подвергаются давлению, и обратились по этому поводу в международные правозащитные организации, Еврокомиссию, ПАСЕ, комитет министров Совета Европы, ЕС и ООН. Генеральный прокурор Юрий Луценкотелеканалу ответственностью в случае показа фильма. Кроме того, на "112. Украина" заявили, что получают угрозы и подвергаются давлению, и обратились по этому поводу в международные правозащитные организации, Еврокомиссию, ПАСЕ, комитет министров Совета Европы, ЕС и ООН.