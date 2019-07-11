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РИА Новости

ГП пригрозила каналу "112. Украина" ответственностью за показ фильма Стоуна

Вчера, 16:24
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкАмериканский режиссер Оливер Стоун
Американский режиссер Оливер Стоун
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Американский режиссер Оливер Стоун. Архивное фото
КИЕВ, 11 июл – РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в четверг пригрозил телеканалу "112. Украина" ответственностью в случае показа фильма американского режиссера Оливера Стоуна "Нерассказанная история Украины".
Телеканал анонсировал показ этой кинокартины в пятницу. По данным телеканала, Стоун и украинский документалист Игорь Лопатенок в своей картине попытались разобраться в кризисе на Украине. Для этого Стоун взял эксклюзивное интервью у президента России. Они обсудили, в частности, инцидент в Керченском проливе.
Стоп-кадр документального фильма В борьбе за Украину
9 июля, 17:53
Лента мастера. Политолог о новом фильме Оливера СтоунаПрезидент РФ Владимир Путин дал интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для его нового документального фильма. Политолог Алексей Мартынов в эфире радио Sputnik рассказал, почему, по его мнению, этот фильм заслуживает внимания.
"Заявляю прямо: за любые попытки, прошлые (телемост) и будущие – демонстрацию российского пропагандистского фильма, который рекламируется на канале Медведчука, будет ответственность", - сказал Луценко в видеообращении, опубликованном в Facebook.
Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и телеканалом NewsOne в Киеве состоится телемост. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. Кроме того, генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост. В понедельник NewsOne заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес.
Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле сожалеют, что телемост между Россией и Украиной не состоялся. Он добавил, что украинская сторона, очевидно, еще не готова к его проведению.
Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. Ранее журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов. Также к ним относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и обыски в офисе.
Народный депутат Украины Наталья Королевская на заседании Верховной рады Украины в Киеве
9 июля, 19:24
Депутат Рады назвала срыв телемоста с Россией политическим террором
Ранее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко сообщил, что на Украине с начала 2017 года зафиксировано более 150 случаев нападений на журналистов. При этом, по его словам, в стране нет ни одного прецедента эффективного наказания нападавших.
Он заявил, что украинские власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а "научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность" действий в отношении СМИ. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко отметил, что отсутствие должной защиты журналистов, а также травля работников СМИ на Украине ставят под угрозу демократию в стране.
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Ситуация на УкраинеИгорь ЛопатенокОливер СтоунЮрий ЛуценкоКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Любой запрет лишь разжигает любопытство, тем более, что в век интернета это вообще лишено всякого смысла. Желаем вам приятного просмотра!
11 июля, 16:57
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