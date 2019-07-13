Врачи не нашли новых случаев инфекции в психинтернате в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 13 июл - РИА Новости. Новых случаев заболевания кишечной инфекцией среди пациентов психоневрологического интерната в поселке Эльбан Хабаровского края не зарегистрировано, сообщает в субботу министерство здравоохранения региона.

"По состоянию на 13.00 (6.00 мск) у 90% подопечных Эльбанского психоневрологического интерната отсутствуют клинические проявления заболевания. Новых случаев нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в интернате продолжает работать врач-инфекционист Амурской центральной районной больницы. Для профилактики среди подопечных и сотрудников интерната доставлен специфический бактериофаг.

По уточненной информации регионального Минздрава, в интернате заболели 208 человек, а не 215, как сообщалось ранее. Всего там проживают 456 подопечных.