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РИА Новости

Врачи не нашли новых случаев инфекции в психинтернате в Хабаровском крае

Вчера, 09:05
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ХАБАРОВСК, 13 июл - РИА Новости. Новых случаев заболевания кишечной инфекцией среди пациентов психоневрологического интерната в поселке Эльбан Хабаровского края не зарегистрировано, сообщает в субботу министерство здравоохранения региона.
Вспышка инфекции произошла среди пациентов интерната в среду. Заболели более 200 человек, из которых 21 госпитализированы. Для остальных в интернате создан инфекционный стационар. Экспресс-анализ выявил у некоторых из заболевших сальмонеллу. СК возбудил дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
"По состоянию на 13.00 (6.00 мск) у 90% подопечных Эльбанского психоневрологического интерната отсутствуют клинические проявления заболевания. Новых случаев нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в интернате продолжает работать врач-инфекционист Амурской центральной районной больницы. Для профилактики среди подопечных и сотрудников интерната доставлен специфический бактериофаг.
По уточненной информации регионального Минздрава, в интернате заболели 208 человек, а не 215, как сообщалось ранее. Всего там проживают 456 подопечных.
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