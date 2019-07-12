У пациентов психинтерната в Хабаровском крае обнаружили сальмонеллу

Ранее сообщалось, что вспышка инфекции произошла среди пациентов интерната в среду. Заболели 197 человек, из которых 21 госпитализирован. Для остальных создан инфекционный стационар. СК возбудил дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

"На предварительном этапе расшифровки взятых у заболевших проб выделена сальмонелла. Организованы и проводятся в полном объеме лечебно-диагностические и противоэпидемические мероприятия. Продолжается дальнейшая идентификация возбудителя. Окончательный диагноз будет поставлен позднее", - говорится в сообщении.

Отмечается, что количество заболевших в настоящее время составляет 215 человек, из них 21 госпитализирован в Амурскую районную больницу. Состояние двух пациентов средней степени тяжести. Тяжелобольных нет. Пациенты с легкой формой заболевания - 194 человека - изолированы и размещены в отдельном корпусе интерната, где организован инфекционный стационар.