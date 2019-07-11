В интернате в Хабаровском крае произошла вспышка инфекции

"В настоящее время зафиксировано более 200 случаев отравления... В ходе проверки городской прокуратурой будет дана оценка соблюдению должностными лицами указанного учреждения требований к содержанию подопечных и своевременному оказанию медицинской помощи заболевшим гражданам", - говорится в сообщении.