В интернате в Хабаровском крае произошла вспышка инфекции

ХАБАРОВСК, 11 июл — РИА Новости. Более 200 пациентов психоневрологического интерната поселка Эльбан Хабаровского края заболели кишечной инфекцией, Амурская городская прокуратура начала проверку, сообщает надзорное ведомство региона.
"В настоящее время зафиксировано более 200 случаев отравления... В ходе проверки городской прокуратурой будет дана оценка соблюдению должностными лицами указанного учреждения требований к содержанию подопечных и своевременному оказанию медицинской помощи заболевшим гражданам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при обнаружении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.