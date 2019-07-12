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РИА Новости

Петербургскому Академическому университету РАН присвоят имя Алферова

Вчера, 18:01
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖорес Алферов
Жорес Алферов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечивании памяти ученого, лауреата Нобелевской премии по физике Жореса Алферова, распорядившись учредить с 2020 года персональные стипендии для молодых ученых, а также присвоить его имя Санкт-Петербургскому национальному исследовательскому Академическому университету РАН, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Жорес Алферов скончался в начале марта 2019 года на 89-м году жизни.
Жорес Алферов. Архивное фото
2 марта, 12:52
Биография Жореса Алферова
"Отмечая выдающийся вклад Алферова в развитие отечественной и мировой науки, а также учитывая его многолетнюю плодотворную общественную деятельность, постановляю правительству РФ... решить вопрос о присвоении имени Ж.И. Алферова федеральному государственному бюджетному учреждению высшего образования и науки "Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет Российской академии наук", - говорится в указе.
Кроме того, кабмину поручено учредить, начиная с 2020 года, 10 персональных стипендий имени Алферова для молодых ученых в области физики и нанотехнологий, а также определить порядок их назначения.
Документом правительству Санкт-Петербурга рекомендовано рассмотреть вопрос об установлении мемориальной доски Жореса Алферова, а также о присвоении его имени "одному из объектов улично-дорожной сети" города.
Нобелевский лауреат Жорес Алферов
2 марта, 11:23
Жорес Алферов: ученый, открывший миру путь в электронную эру
Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 12 июля.
Жорес Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске. В 1952 году окончил факультет электронной техники Ленинградского электротехнического института имени Ульянова (ныне Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" имени Ульянова (Ленина). С 1953 года Алферов работал в Физико-техническом институте (ФТИ) имени А.Ф. Иоффе инженером, младшим, старшим научным сотрудником, заведующим сектором, заведующим отделом. В 1987–2003 годах занимал пост директора ФТИ, в 2003–2006 годах — председатель ученого совета ФТИ. Занимал пост вице-президента Российской академии наук с 1991 до 2017 года.
С 2002 года он возглавлял Санкт-Петербургский физико-технологический научно-образовательный центр РАН. С 2009 года центр был преобразован в Санкт-Петербургский академический университет — научно-образовательный центр нанотехнологий РАН, в котором Алферов стал ректором (c 2015 года — Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет РАН).
Нобелевский лауреат, вице-президент РАН Жорес Алферов
2 марта, 14:42
Идеи Алферова формировали фундамент технологий будущего, заявил Куйвашев
Жорес Алферов совместно с Гербертом Кремером в 2000 году был удостоен Нобелевской премии по физике за фундаментальные работы, заложившие основы современных информационных технологий посредством создания полупроводниковых гетероструктур, используемых в сверхвысокочастотной и оптической электронике.
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Российская академия наукЖорес АлферовВладимир ПутинРоссияСанкт-ПетербургОбщество
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